Taxi driver sa Carl at ‘Kulot’ slay, primary suspect na

KASAMA na sa listahan ng mga pangunahing suspect si Tomas Bagcal, ang taxi driver na nagsabing hinoldap umano siya nina Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo de Guzman alyas “Kulot” bago sila napatay ng mga pulis.

“Sinama po si Tomas Bagcal as a principal (suspect) by direct participation in the killing of the two,” pahayag kaninang Biyernes ng umaga ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre.

Ayon kay Aguirre, sinampahan ng kaso si Bagcal matapos nitong sabihin na kutsilyo ang ginamit nina Arnaiz at De Guzman sa panghoholdap, ibang-iba sa nauna niyang pahayag na baril ang dala ni Arnaiz ng gabing napatay ito.

Nagpabago-bago ang salaysay ni Bagcal matapos lumutang ang isang bagong testigo na nakita umanong magkakasama sina Arnaiz, de Guzman alyas “Kulot,” Bagcal at ang mga pulis-Caloocan.

Ayon sa testigo, sakay ni Bagcal sa harapan si Police Officer 1 Jefrey Perez, at sa likod naman ng taxi ay magkatabi ang 14-anyos na si De Guzman, 19-anyos na si Arnaiz at isa pang lalaki.

Ilang saglit ay nakarinig na ang testigo ng dalawang putok ng baril.

Nang sundan niya ang pinanggalingan ng putok, nakita niyang may nakabulagta sa damuhan at nandoon din si Bagcal, Perez, iba pang mga pulis na nakasibilyan at mga barangay tanod.

Tumanggi munang humarap sa camera ang testigo, pero ayon sa kanya, handa siyang magsalita at tumulong sa imbestigasyon basta’t mabibigyan siya ng proteksyon. BOBBY TICZON

