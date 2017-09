Termino ni Digong puwedeng mapalawig

SINABI ni Lito Lorenzana, pangulo ng Centrist Democracy Political Institute (CDPI) na maaaring mapalawig hanggang 2025 ang termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kapag naging pinal na at napagtibay ang federal form of government sa bansa.

Aniya, sa kanilang planong timeline, pangungunahan ng Constitutional Assembly (Con-Ass) o Constitutional Convention (Con-Con) ang pag-amyenda sa Saligang Batas at maaaring mapagtibay sa February 2019 plebiscite.

Sinabi nito na sa May 2022 ay maisasagawa na ang kauna-unahang parliamentary elections sa ilalim ng bagong Federal Constitution para bubuo ng unicameral parliament na may terminong limang taon o hanggang 2025.

“To organize the first unicameral parliament under the newly-ratified Constitution with a term of five years up to 2025. Then the incumbent President Duterte, now in a parliamentary form of government in 2022, shall continue — this is very important — shall continue his dual presidential role as head of state and at the same time as head of government leading and presiding over the new unicameral parliament. We need him still there up to 2022,” ani Lorenzana.

Sinabi pa nito na maaaring ipagpatuloy ng Chief Executive ng hanggang 2025 ang kanyang dual presidential role bilang head of state at head of government na siyang mangunguna sa unicameral parliament.

Iyon nga lamang dahil desidido na si Pangulong Duterte na tapusin na lamang ang kanyang termino sa 2022 ay maghahalal ang parliyamento ng bagong pangulo para ipagpapatuloy ang natitirang termino ni Duterte sa ilalim ng federal government.

At pagdating ng 2025 ay magkakaroon ng second regular parliamentary elections na may limang termino hanggang 2030 at dito magkakaroon na ng bagong Prime Minister at bagong Pangulo ang bansa. KRIS JOSE

