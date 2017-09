TREE PLANTING SA CALOOCAN

PINANGUNAHAN ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan ang pagtatanim ng 20,000 fire trees sa Caloocan, ang pagtatanim ng 700 mga puno sa Saranay Rd., Malapitan R.d mula Sports Complex sa Bagumbong hanggang Congressional Rd. na nilahukan ng mga non-government organization gaya ng Gawad Kalinga, Homeowners’ Associations, motorcycle riders’ clubs, Kabalikat CiviCom, Tau Gamma Phi, Tricycle Operators and Drivers Associations (TODA), at iba pa. Lumahok din ang mga kawani ng pamahalaan mula sa Caloocan City Hall, barangay health workers, Caloocan City Teachers’ Foundation, Bureau of Fire Protection, mga barangay officials ng Zone 15, at mga mag-aaral mula sa iba’t ibang public at private schools. JOJO RABULAN