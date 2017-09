Trillanes kakasuhan sa ethics committee

INIHAYAG ni Senate President Aquilino “Koko” Pimentel III na nakatakdang kasuhan si Sen. Antonio Trillanes IV sa ethics committee sanhi ng unparliamentary behavior ng mambabatas sa isinagawang imbestigasyon sa P6.4B shabu na nakalusot sa Bureau of Customs (BOC).

Sa panayam, sinabi ni Pimentel na si Sen. Richard “Dick” Gordon ang magsasampa ng ethics complaint laban kay Trillanes dahil binalewala umano ng huli ang kapangyarihan ng una bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee.

Ang naturang komite ang nag-iimbestiga sa P6.4B shabu na nakapuslit sa BOC na sinasabing may ayuda ng Davao Group.

“Si Senador Gordon ang magpa-file ng ethics complaint at isasailalim namin ito sa proseso,” ayon kay Pimentel.

Sinabi ni Pimentel na idadaan na pangkaraniwang proseso ang reklamo laban kay Trillanes.

“Babasahin po natin ‘yun at saka hihintayin natin ‘yung investigation at recommendation ng committee. It will be processed normally, just like any complaint,” paliwanag ni Pimentel.

Aniya, walang magagawa ang Senado kundi pakinggan ang reklamo ni Gordon dahil masyado hindi maganda ang nangyari.

“Wala tayong magawa, hindi maganda ‘yung nangyari, so dapat talaga maresolve na,” giit ni Pimentel.

Nitong nakaraang linggo, nagkasagutan sina Gordon at Trillanes hinggil sa paratang ng huli na isa lamang itong comite de absuelto dahil tila nag-aabogado ang hepe ng Blue Ribbon sa mga akusado na pawang kamag-anak ni Pangulong Duterte.

Pinabulaanan ni Gordon ang paratang ni Trillanes sa pagsasabing wala siyang utang na loob kay Duterte upang paligtasin nya ang kaanak na sumasabit sa pagpupuslit ng P6.4B shabu.

Sa panayam ng Remate, sinabi ni Sen. Joel Villanueva na karamihan sa miyembro ng Mataas na Kapulungan ay naniniwalang may hindi magandang nangyari sa oras na imbestigasyon.

“Maraming naniniwala na may pagkakamali siya,” ayon kay Villanueva na tumutukoy kay Trillanes.

Nitong Lunes, natuklasan naman ng umabot na sa 14 senador ang pabor na kasuhan si Trillanes sa Ethics Committee na pinamumunuan ni Senate Majority Leader Vicente Sotto III.

Kasama rin si Sotto sa nakipagtalo kay Trillanes sa sigalot nito kay Gordon. ERNIE REYES

