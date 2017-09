Uber, Grab drivers bilang drug couriers bubusisiin

MAGSASAGAWA ng motu propio investigation ang House Committee on dangerous Drugs kaugnay sa pagkakasangkot ng ilang drayber ng Grab at Uber sa bentahan ng iligal na droga.

Kinumpirma ito ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers, chairman ng komite kasunod ng pagkakahuli ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa isang Jovet Atillano ng milyong halaga ng ecstacy at shabu.

Nakumpiska ng PDEA mula kay Atillano ang milyong pisong halaga ng shabu, 180,000 halaga ng ecstacy, ilang piraso ng valium at regulated drugs.

“Ang gagawin namin to call on motu propio investigation on the alleged involvement of Grab and Uber drivers in the trafficking of drugs,” ani Barbers.

Ipatatawag ng kongresista ang mga kinatawan ng Uber at Grab maging ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagdinig maging ang mga kinatawan ng PDEA.

Sinabi ni Barbers na mahalagang magkaroon ng malinaw na polisiya ang Uber at Grab dahil mahalaga ang magiging papel nito sa pagdedeliber ng iligal na droga.

Kinuwestyon ng kongresista kung may panuntunan ang Grab Express at Uber na buksan o siyasatin ang mga naka-sealed na dokumento dahil posibleng ito ay naglalaman ng pera, shabu o kakaibang mga larawan bago i-deliver ng tsuper.

“Pinag-aaralan na ng komite (ipanukala) na lahat ng dumadaan sa postal service, any envelope, or pouch, or parcel na ang bigat ay more than 10 grams ay dapat tingnan muna natin kung ano iyon, paano kung one kilo iyong ipinadalang shabu o 1,000 piraso ng ecstacy kung hindi bubuksan ay hindi natin malalaman kung ano ang laman noon,” ani Barbers.

Kasabay nito ay hinihinala ni Barbers na ang mga bultuhang droga na nakakalat ngayon sa merkado ay posibleng bahagi pa ng mga naunang shipment mula sa China. MELIZA MALUNTAG

