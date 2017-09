UST grad, nanguna sa physician licensure exam

INIULAT ng Professional Regulation Commission (PRC) na isang graduate ng University of Santo Tomas (UST) ang nanguna sa katatapos na Physician Licensure Examination.

Ayon sa PRC, si Vincent Edouard Anthony Retardo Gullas ng UST, ang nag-top 1 sa naturang pagsusulit, matapos na makakuha ng score na 90.50.

Nag-tie naman sa ikalawang pwesto sina Jan David Choa Monzon at Robert Carandang Reña, ng De La Salle University-Health Sciences Institute, na nakakuha ng 90.08 na score, habang nasa pangatlong pwesto si Karl Phillip Lumio Avillo ng West Visayas State University-La Paz sa score na 90.00.

Bukod sa kanila, pasok rin sa top 10 sina Marc Vincent Ngo Barcelona ng UST (89.83); Ana Eryka Elaine Adriano Peralta ng UST (89.67); Aldric Cristoval Chua Reyes ng University Of The Philippines-Manila (89.58); Mark Andrian Orilloza Yano ng Cebu Institute Of Medicine (89.50); Stephanie Marie Carbon Seno ng UST (89.42); Simon Lim Go ng UST (89.33) at Kelvin Ken Lee Yu ng UST (89.25).

Kabuuang 4,064 examiners ang kumuha ng pagsusulit ngunit 3,340 lamang sa kanila ang nakapasa.

Ayon sa PRC, ang registration para sa pag-iisyu ng Professional Identification Card (ID) at Certificate of Registration ng mga passers ay isasagawa online mula Setyembre 27 hanggang Oktubre 3, 2017. MACS BORJA

