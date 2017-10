1,084 naapektuhan ng gulo sa Marawi, nabigyan ng skills training ng TESDA

BILANG tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng naganap na kaguluhan sa Marawi City ay umabot na sa 1,084 Internally Displaced Persons (IDPs) ang nabigyan ng skills training ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Ayon kay TESDA Director General, Secretary Guiling “Gene” Mamondiong, sa pamamagitan ng pagbibigay ng skills training sa mga IDPs ay mas mapadadali ang gagawing pagbangon ng mga kababayan nating naapektuhan ng naganap na giyera sa Marawi City dahil magagamit ng mga ito ang kanilang natutunang kasanayan sa paghahanap ng mapagkakakitaan sa loob at labas ng bansa.

Inaasahan din ni Mamondiong na lolobo pa ang bilang ng mga magpapatala para makakuha ng scholarship sa TESDA lalo na ngayong tapos na ang kaguluhan sa Marawi City at karamihan sa mga residenteng naapektuhan ay gustong makabangon kaagad sa kanilang masamang karanasan.

Hinikayat din ng kalihim ang mga kababayan nating naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi City na gustong magkaroon ng kasanayan mula sa TESDA na magtungo lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensiya o kaya naman ay bisitahin ang official website na www.tesda.gov.ph. para sa karagdagang impormasyon.

Sa nasabing bilang, 1,002 ang nakapagtapos ng kanilang mga napiling kasanayan kabilang na dito ang Cake Making (Leading to Bread and Pastry Production); Dressmaking; Massage Therapy; Carpenty; Prepare and Cook Hot Meals (Leading to Cookery NC II); Pastry Making (Leading to Bread and Pastry Production); Silk Screen Printing of T-Shirt; Prepare Poultry and Vegetable Dishes (Leading to Cookery NC II) at Agri-Crops Production NC II.

Lumalabas din sa talaan na 291 sa mga nag-aral ay lalaki habang 793 naman sa mga ito ay babae at 261 sa mga kalalakihan ang nakapagtapos ng kanilang napiling kasanayan samantalang 741 naman ang kababaihan.

Bukod dito, umabot din sa 2,500 apektadong pamilya ang nabigyan ng TESDA ng relief goods na kinabibilangan ng bigas, canned goods, tubig, assorted hygiene materials, noodles, food packs, tsinelas, tuwalya at iba pang pangunahing pangangailangan.

Sa pakikipag-ugnayan na rin ng TESDA ay nakapag-abot ng tulong ang Mayor Rodrigo Roa Duterte-National Executive Coordination Committee (MRRD-NECC) sa mahigit kumulang na 4,000 naapektuhang pamilya ng mga pangunahing pangangailangan.

