2-day transport strike, rebelyon: PISTON, kasabwat ng CPP – Duterte

NANINIWALA si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasabwat ng transport group na Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON), Kilusang Mayo Uno (KMU) at BAYAN ang Communist Party of the Philippines (CPP).

Kaya nga, kumbinsido ang Chief Executive na isang uri ng rebelyon ang mga aktibidad ng mga nasabing grupo lalo na ng PISTON na nagkasa ng dalawang araw na tigil-pasada.

“They are now committing rebellion now,” ani Pangulong Duterte

Kaya nga, nais ng Punong Ehekutibo na hindi na makita sa lansangan ang Public Utility Jeepneys (PUJs) sa kalsada sa susunod na taon.

Nais ng Chief Executive na tuluyan nang ma-phase out ang PUJs bago matapos ang taon.

Taliwas naman ito sa naging pahayag ni Presidential spokesperson Ernesto Abella na bukas si Pangulong Duterte na makipag-dayalogo sa PISTON.

Iyon nga lamang ay wala siyang ideya kung may intensyon ba si Pangulong Duterte na imbitahan ang nasabing transport group na makipag-dayalogo sa kanya para personal na ipaabot ang kanilang pagsalungat sa nakaumang na pagpapatupad ng jeepney modernization program.

Nauna rito, dalawang araw nang nagsagawa ng tigil-pasada ang PISTON para ipakita sa pamahalaan na hindi nila sinasang-ayunan ang pagpapatupad ng jeepney modernization program.

Ayon kay PISTON national president George San Mateo, hindi sila ang natatalo sa kanilang ginagawa.

Sa katunayan aniya, ang gobyerno ang talo dahil nagkakansela pa ng klase at pasok sa opisina dahil lamang sa ikinakasa nilang kilos protesta.

Ani San Mateo, hindi na nila problema ang pagkakansela ng pasok, kundi problema na ito ng gobyerno.

Pero nilinaw ni San Mateo na hindi sila kontra sa modernization program, kundi sa “unjust” o hindi makatarungang plano na maaaring mag-alis sa pangkabuhayan ng aabot sa 600,000 na jeepney drivers at 300,000 na operators. KRIS JOSE

loading...