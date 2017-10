44 na mananaya, wagi sa Lotto ng PCSO sa loob ng 9 na buwan

NAKAPAGTALA ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ng 44 na milyonaryo sa loob ng siyam na buwan ngayong taon, pagkatapos manalo ang mga ito sa mga larong lotto ng ahensya, at naghati sa kabuuang halaga ng jackpot prize na P2.2-bilyon, inihayag ni General Manager Alexander Balutan nitong Biyernes.

Ayon kay Balutan, mula Enero – Setyembre, 44 na mananaya ng lotto mula sa iba’t ibang panig ng bansa ang maswerteng nakabingwit ng jackpot prize, pagkatapos mahulaan ng mga ito nang tama ang 6 number winning combination.

Nanguna sa listahan ang Lotto 6/42 sa dami ng nanalo ng jackpot na nakapagtala ng 16 winners, at naghati ang mga ito sa kabuuang halaga na P319-milyon, ang Mega Lotto 6/45 ay may 9 na nanalo na nagkakahalaga ng P460-milyon, Super Lotto 6/49 na may 8 winners na nagkakahalaga ng P495-milyon, ang Grand Lotto 6/55 na may 6 winners at naghati sa kabuuang halaga na P444-milyon, habang ang Ultra Lotto 6/58, ang pinakamalaking lottery game na meron ang PCSO ay nakapagtala ng 5 winners na nagkakahalaga ng P542-milyon.

“Para sa bawat taya na gagawin mo, para sa bawat P20 na halaga ng tiket sa lotto na iyong ginagastos, P6 mula sa presyo ng tiket na iyon ay napupunta sa mga serbisyong kawanggawa ng ahensya,” paliwanag ng general manager.

Ayon kay Balutan, sa pamamagitan ng pagtaya ng mga tao sa lotto ay nakakalikom ang ahensya ng dagdag-pondo na ginagamit para sa mga programang pangkalusugan tulad ng Individual Medical Assistance Program (IMAP), na itinutulong nila sa mga taong may mga karamdaman.

Ang PCSO lotto draw ay live na mapapanuod sa People’s Television tuwing alas 9 ng gabi. Ang mga manlalaro ay pumipili ng 6 winning number combination (sa anumang pagkakasunud-sunod) upang magkaroon ng pagkakataon na manalo sa jackpot prize na maaari nilang i-claim sa head office ng PCSO sa Mandaluyong City.

“Ang mga larong lotto ng PCSO ay narito upang maghatid ng totoong layunin, ang matulungan ang mga nangngailangang Pilipino sa pamamagitan ng mga serbisyo at programang kawanggawa ng gobyerno. Kami ay masaya sa tuwing may isang tao na nananalo sa alinman sa aming mga lotto games, dahil tiyak na mapapabuti nito ang kanilang buhay mula sa kahirapan,” pahayag ni Balutan.

Kamakailan ay sinabi ni Balutan na ang mga laro ng PCSO ay nakatuon sa responsableng paglalaro upang matiyak na protektado ang mga tao mula sa masamang bunga ng pagsusugal na maaaring humantong sa pagkagumon.

“Ang PCSO ay nagsusulong ng responsableng paglalaro kung kaya’t mangyaring patuloy na tangkilin ang aming mga produkto, dahil hindi lamang ito daan at pagkakataon mo na maging isang milyonaryo, tinutulungan mo rin ang mga kapuspalad nating mga kababayan sa tuwing bumibili ka ng lotto ticket, dahil 30 porsyento ng mga benta nito ay awtomatikong pumupunta sa charity, kabilang ang mga serbisyong may kaugnayan sa kalusugan,” paliwanag pa ni Balutan. ###

