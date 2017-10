SEN. CYNTHIA A. VILLAR EXPRESSES HER SUPPORT TO CREBA’s VISION OF “A HOME FOR EVERY FILIPINO.” Puspusang nakikinig at sinasagot ni Senator Cynthia A. Villar ang mga tanong mula sa kanyang audience sa idinaos na 6th Monthly Business Meeting ng Chamber of Real Estate and Builders’ Association (CREBA). Sinabi ng senador na kaisa siya ng CREBA sa posisyon nitong huwag tanggalin VAT exemption sa housing at suportado rin niya ang housing agenda na makagawa ng 500,000 units kada taon para matugunan ang suliranin sa kawalan ng tirahan. CESAR MORALES

