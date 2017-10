Actor Chinggoy Alonzo, pumanaw na

PUMANAW na ang beteranong stage, film at television actor na si Ramon Gil o mas kilala sa pangalang “Chinggoy” Alonzo sa edad na 67.

Ayon sa kanyang manager na si Shirley Kwan, pumanaw ang aktor 11:30 ng gabi ng Linggo sa Chinese General Hospital sa Maynila dahil sa sakit na colon cancer.

Ilalagak ang kanyang mga labi sa Garden of the Divine Word sa Christ the King sa Quezon City para sa lamay.

Nagsimula si Alonso sa pag-arte mula pa noong 60s sa teatro, na nasundan ng paglabas na niya sa mga pelikula at mga teleserye.

Ikinasal siya sa ballet dancer at choreographer na si Veda Bañez, at nagkaanak sila ng tatlo na sina Ralion, Altair at Mako na pawang mga professional theater performers din tulad nilang mag-asawa. JOHNNY ARASGA

