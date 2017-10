Baliw-baliwan talaga itong si Gretchen Barretto!

SA kanyang latest Instagram post ay naaliw at na-amuse kami sa short video ni La Greta.

She was in a super sosyal na supermarket doing some grocery chores with her daughter Dominique who is now in the country matapos grumaduate ng kanyang fashion studies sa London.

Ang nakakaloka sa post ni La Greta, nakasakay si Dominique sa grocery cart habang tulak-tulak ito ni Gretchen. Tawa pa nang tama ang aktres, super ini-enjoy niya ang baliw-baliwan niyang iyon. Ayun, amuse na amuse tuloy ang iba pang shoppers sa kanila.

At one point, Dominique was mukhang nahihiya na sa ginagawa ng kanyang ina. Tinatakpan niya kasi ng kamay niya o kaya ng hair niya ang kanyang mukha habang enjoy na enjoy naman si La Greta sa pagtulak sa kanya habang nakasakay siya sa grocery cart.

Ba ring mag-trip si La Greta, ‘di ba?

“Supermarket shopping with my little one @Dominique & her classmates from London ???? the joy of motherhood ?? This is what every good & responsible mother would do, get her child dizzy,” caption ni La Greta sa IG photo niya.

Ang nakaloloka, pati ang male classmate ni Dominique ay pinagtripan din ni La Greta when she gave him a fruit stuffed toy.

Sa isang IG video naman ay ipinakita ni La Greta ang dinner treat niya sa mga college classmates ni Dominque who are here for a short vacation.

ALESSANDRA DE ROSSI IS NOT JUST AN ACTRESS BUT A STORYTELLER AS WELL.

Siya ang sumulat ng “12”, a drama-romance na pinagbibidahan niya with newcomer Ivan Padilla as leading man. Ivan is a cousin of Daniel Padilla and pamangkin ni Robin Padilla who has done some Hollywood films at TV shows.

“First time (ko sumulat). Hindi ako writer, hindi ko ini-expect. Kilala n’yo naman ako. Kapag nabo-bore ako ay kung anu-ano ang ginagawa ko. Gagawa ako ng kanta, gagawa ako ng music video, gagawa ako ng concept for something. Magsulat kaya ako ng ano, isang mabigat na pelikula,” kuwento ni Alessandra.

May side bar pala when she was doing the movie.

“Actually, itong movie na ito sinulat ko before “Kita Kita”. Kaya lang, ano muna siya, sa gilid-gilid muna siya kasi inuna ‘yung “Kita Kita”. After “Kita Kita”, naalala ko. Ang totoo niya, kaya hindi nagagawa ang movie na ito before, nagawa ko to January last year, is because hindi kami makahanap ng tamang leading man kasi masyadong important ‘yung role ng lalaki. ‘Sino kaya ang puwede? Ang ending, nakalimutan na ’yung project. After “Kita Kita” nahalungkat ko uli. ‘Ano ba, maghanap na tayo ng leading man kahit baguhan basta magaling umarte. Ayoko kasi ng maraming walls, kapag kaeksena mo ang hirap-hirap todasin,” chika niya.

For her, perfect si Ivan as leading man.

“Si Dondon Santos, ‘yung director, nagsabi siya sa Facebook na ‘who’s willing to work with Alessandra de Rossi, walang bayad, small project lang.’ Tinag itong si Ivan (Padilla). ‘Uy, puwede ito, ha. Pag-check ko reel niya, ang galing. Sabi ko, ‘direk, nahanap ko na ang leading man ko. Siya na finally.”

“Sobra-sobra pa. Sabi ko nga, Ivan ikaw na ang favourite actor ko. Saka ano siya, magaling, iba. Sabi ko nga iba yata kapag galing sa Hollywood. Sabi ko, sa Hollywood ba mabilis pumasok sa showbiz, ‘yung tipong anak ka lang ni ganito artista ka na? Hindi, sabi niya. Kailangan meron kang certificate na nag-aral ka ng acting, ganyan. ‘Yun ‘yong credentials mo, ‘di ba? So siya, inaral niya talaga kaya siya magaling,” say ng dalaga. UNCUT/ALEX BROSAS

