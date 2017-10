Batas kontra-fake news, malabo – Digong

“I am sure they cannot pass a law about fake news.”

Ito ang binigyang-diin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang tugon sa nangyaring senate hearing ukol sa pagkalat ng fake news.

Ang katwiran ng Pangulo, kapag ipinilit ang batas na magbibigay ng polisiya sa pagpapalabas ng impormasyon ng media ay malinaw na pagsiil ito sa freedom of expression.

Nauna rito, bahagyang nagkainitan sina Sen. Bam Aquino at Asec. Mocha Uson ukol sa pagkalat ng fake news.

Ito’y makaraang maungkat ni Uson na may mga lumabas na report laban sa kanya ngunit hindi nakuha ang kaniyang panig.

Subalit sinabi ni Sen. Aquino na marami ring ipinagkalat na impormasyon ang Presidential Communications Operations Office official ngunit kahit minsan ay hindi rin nito kinuha ang kanilang panig, mula sa minorya.

Direkta pang inusisa ng senador ang sexy singer, ngunit hindi na ito nagbigay ng categorical na sagot.

Nagmistula namang referee sina Senate Majority Leader Tito Sotto at Sen. Migz Zubiri, para manumbalik ang kaayusan sa pagdinig na pinamumunuan ni. Sen. Grace Poe. KRIS JOSE

loading...