Bato pinagreretiro na

PARA kay Akbayan Rep. Tom Villarin, wala nang dahilan para manatili pa sa puwesto si PNP Chief Ronald Bato dela Rosa gayong malinaw sa lumabas na survey na maraming Filipino ang naniniwalang may nangyayaring extrajudicial killings sa bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno.

Ayon kay Villarin, sampal ang resulta ng Pulse Asia Survey kay Dela Rosa dahil nangangahulugan lamang na walang ginagawa ang PNP para solusyunan ito.

Aniya, patunay din ito na hindi kinakagat ng publiko ang mga kwentong ‘nanlaban’ ng PNP at katwirang ginawa lang ng mga pulis ang kanilang trabaho.

Sinabi ni Villarin na panahon nang panagutin ang pulisya sa mga kaso ng death under investigations na ang totoo naman ay EJK.

“Dapat wag na nyang hintayin ang Enero kundi magretiro na sya ngayon”pahayag ni Villarin.

Sa Pulse Asia survey na ginawa noong Setyembre 24 hanggang 30, 2017 sa may 1,200 respondents lumitaw na 73% ang naniniwalang may EJK sa drug campaign ng Duterte administration at 20% lamang ang naniniwalang walang EJK.

Samantala sa nasabi ring survey ay 88 % ang sumusuporta sa drug campaign ngunit dapat umano ay gawin ito sa lahat ng antas at hindi lamang sa mga mahihirap. GAIL MENDOZA

loading...