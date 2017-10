Bihira ang mga taong may ginintuang puso!

NITONG Miyerkules, Oct 25, nag-guest sa programa ng ABS-CBN na “Tonight With Boy Abundia” ang aktor na si Ajur Abrenica. Sa panayam kay Aljur, humingi siya ng paumanhin sa ama ni Kylie na si Robin Padilla.

Aniya, “Kung mapanonood niya man ito, kung may nagawa man ako na sa tingin ninyo ay hindi maganda or naging kasalanan ko, humihingi na po ako ng sorry sa inyo. Dahil si Kylie po, wala naman po akong balak pabayaan iyan mahal ko po iyan.”

Paliwanag pa ng aktor, nakikita raw niya sa kanyang sariling ama ang pagiging masaya nito kapag nakikita ang apo at nais niya rin umanong makita ni Kylie ang kaligayahang ganoon sa amang si Robin.

“Nakikita ko po kasi iyong saya ng tatay ko kapag nakikita niya iyong apo niya. Gusto ko ring makita rin iyon ni Kylie sa tatay niya. Sana po maayos rin po tayo at humihngi po ako uli ng sorry para na lang din po kay kaylie at sa apo mo. Salamat po!”

Buwan ng Agosto ipinanganak ni Kylie ang anak nila ni Aljur ngunit hindi pa rin ito nakikita ni Robin Padilla na ang tanging hiling ay makasal na ang dalawa.

Pero ayon kina Kylie at Aljur darating din naman ang tamang oras at panahon para maayos ang kasal nila.

***

HANGGANG ngayon wala pa ring malay ang aktres na si Isabel Granada makaraang mag-collapse sa ginanap na fan meet-and-greet sa isang architecture and design office sa Doha, Qatar nitong Martes ng gabi.

Isinugod sa ospital ang aktres makaraang magtamo ng brain hemorrhage na nagpapahiwatig ng aneurysm na naapektuhan rin ang kanyang puso.

Sa panayam kay Arnel Cowley (Asawa ni Isabel) ang kanyang misis ay: “critical but stable condition,” pero nananatiling walang malay. Dagdag pa nito, magsasagawa ng operasyon ang mga doctor kapag nag-normalize ang kondisyon nito.

Kwento pa ni Arnel, wala itong nakitang anumang sintomas ng brain aneurysm bago mag-collapse. Nagbiro pa nga daw si Isabel:.”Sabi lang niya, ‘Ay nahihilo ako,’ and then she collapsed. Beforehand, there were no signs of anything talaga. She was laughing and she was joking with me.”

Inilarawan pa ni Arnel ang misis bilang ‘quite fit and healthy’ kaya’t nagtataka ito sa naganap sa kanyang asawa.

Samantala, humingi pa din ng mas maraming panalangin ang ina ni Isabel na si mommy “Guapa” na sana malampasan ng kanyang anak ang ganitong sitwasyon, dahil alam niya fighter ang kanyang anak.

Nakatakda naman sanang lumipad papuntang Doha, Quatar ang anak ni Isabel na si Hubert at ang dating asawa na si Jericho Aguas.

Panalangin namin na mas mapabilis ang recovery ng aming anak-anakan na si Isa. Basta rito lang kami anak sususporthan ka namin sa mga dasal. Alam naming walang imposible sa Diyos dahil naniniwla kami sa isang himala para sa ‘yo!”

***

KAMAKAILAN ibinahagi ng actor na si Robin Padilla sa kanyang instagram at pinakita niya ang donasyon pera na Isa’t kalahating milyong pisong ibinigay ng actor na si Piolo Pascual at ng direktor na si Joyce Bernal para sa “Tindig Marawi” para sa kanyang project-Robin Padilla.

Nagbigay ng isang milyong piso ang actor na si Piolo Pascual, ang direktor naman na si Joyce Bernal ay nagbigay ng kalahating milyong piso para sa mga mamayan ng Marawi na nagsisimula muli ng kani-kanilang buhay pagkatapos ng nagdaang giyera.

Kwento ni Robin, “Pagkatapos na pagkatapos na makapaningil ng kanilang kinita sa pagiging mga producer ay hindi naisip ng dalawang ito na mag good time kaagad o magpakalunod sa celebration bagkus ang ginawa nila ay hinanap ako at kagyat nag-donate ng pera para sa pagpapatayo ng bahay sa Marawi.”

Dugtong pa ng actor, “Sobrang nagpapasalamat ako sa ating mga kaibigang Piolo at Direk Joyce dahil malaking tulong ito para sa mamayang ng Marawi. Maraming buhay silang matutulungan para sa kanilang donasyon. Saludo po ako sa dalawang kaibigan kong ito.

Bihira ang ganitong mga klaseng tao na may ginintuang puso para sa tao.” SABEEE!/TROY CATAN

