Biker utas sa motorsiklo

PATAY ang isang biker matapos makabangaan ng kanyang sinasakyang mountain bike ang isang motorsiklo sa Valenzuela City, Miyerkules ng gabi.

Dead on the spot sanhi ng pinsala sa ulo at katawan ang biktima na nakilala lang sa alyas “Bernie”, 30, habang si Jeremy Anton Moron, 25, driver ng Yamaha Mio motorcycle ( NE-77980) at kanyang back rider na si Jean Ross Reonal, 24, kapwa ng 716 Gold Eagle St. Gen. T. De Leon ay nagtamo rin ng mga sugat sa katawan.

Ayon kay Valenzuela police traffic investigator PO3 Julio Fernando, alas-11:30 ng gabi nang maganap ang insidente sa kahabaan ng C-5 Road, Santolan Service Road, Brgy., Gen T. De Leon.

Pumapadyak sa kanyang mountain bike ang biktima habang tinatahak ang kahabaan ng naturang lugar nang makabanggaan ang kasalubong na motorsiklo na minamaneho ni Moron.

Sa lakas ng impak, tumilapon ang biktima sa kanyang bisikleta at una ang ulo na bumagsak sa sementadong kalsada habang nagtamo naman ng mga sugat sa katawan si Moron at kanyang bavk rider. RENE MANAHAN

loading...