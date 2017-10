Bolts kumana ng ‘comeback win’ vs Star

NAKAUNA ng panalo ang Meralco Bolts sa best-of-five semifinal games ng PBA Governors’ Cup laban sa Star Hotshots sa iskor na 72-66 kagabi, Linggo.

Naging bida sa panalo ng Bolts si import Allen Durnham na may double-double 23 points, 23 rebounds at apat na assists habang tinanghal na best player of the game si Jared Dillinger na may 15 points kabilang ang dalawang crucial na tres sa huling mga minuto ng laban.

Lamang pa ng 9 pts. sa huling 4:02 minuto ng laro ang Star nang magsimulang umarangkada ang Bolts sa fade away jump shot. 64-57.

Huling nakaiskor ang Star may 03:44 pa ang natitira at hindi na naka-basket pa hanggang sa makapagbuslo ng tatlong sunod na tres si Jared Dillinger at Ranidel de Ocampo at maitabla ang iskor na 66 may 1:46 na lang ang natitira.

Nanguna sa opensa ng Star si rookie Jio Jalalon na may 15 puntos, habang may tig-11 sina Paul Lee at Mark Barroca.

Lalaruin ang Game 2 sa Martes, Oktubre 3, habang mamayang gabi, alas-7:00, ay sisimulan naman ng TnT KaTropa at Ginebra ang Game 1 ng kanilang semifinal game. GILBERT MENDIOLA

