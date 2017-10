Bolts nakapuwersa ng Game 7 vs Ginebra

NAKAPUWERSA ang Meralco Bolts ng Game 7 sa kanilang PBA Finals matapos na padapain ang Barangay Ginebra San Miguel, 98-91.

Ayon sa baseketball experts, naging sikreto sa panalo ng Bolts ang paggamit ng kanilang mga local player.

At bilang patunay, tinanghal na best player of the game si Reynel Hugnatan na nakapagtala ng 24 points, pitong rebounds at apat na assists.

Kumayod rin nang husto sa kanyang 28 points, 19 rebounds ang kanilang import na si Allen Durham.

Mula sa unang quarter ay hindi na pinalamang pa ng Bolts ang Ginebra at umabot pa sa 20 points ang kanilang kalamangan.

Kaugnay nito, nagtala ng panibagong record sa kasaysayan ng PBA ang Game 6 Finals dahil sa dami ng bilang ng mga nanood sa Philippine Arena na umabot sa kabuuang 53,642.

Nahigitan nito ang kabuuang attendance na 52,612 sa 2014 opening season ng PBA na pinakilala ang mga bagong team na Blackwater at Kia at ang harapan ng Ginebra at TNT sa main game.

Nalagpasan din nito ang Finals record noong Game 5 na mayroong 36,445 noong Linggo sa parehas din na venue.

Ang Game 5 Finals sa pagitan ng dalawang team ay naunang nalagpasan ang 23,436 sa Game 3 ng 2013 Commissioners’s Cup sa pagitan ng Ginebra at Alaska.

Ayon kay Gins coach Tim Cone, sisiguruhin niyang mas palalakasin ang puwersa ng mga local player.

Para naman kay Bolts coach Norman Black, mas paiigtingin niya ang depensa ng local players.

Aminado din itong talagang kinakabahan sila dahil alam nilang well-experienced sa finals ang Ginebra pero nanaig pa rin ang kanyang mga player at napaabot sa Game 7 ang serye. BOBBY TICZON

loading...