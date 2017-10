BSKE sa Mayo 2018, wala nang extension – Recto

UMAASA si Senate President Pro-Tempore Ralph Recto na tutuparin ng Palasyo ang palabra de honor nito na walang nang magaganap pang panibagong extension sa ipinagpaliban ng halalan ng Barangay at Sangguniaang Kabataan (BSKE) sa Mayo 2018.

Sa pahayag, sinabi ni Recto kung ipagpapaliban muli ang halalan sa Mayo 2018, tatlong beses na natin hinagupit ang demokrasya dahil inaalisan natin ng karapatan ang mamamayan na pumili ng bagong lider sa kanilang komunidad.

“Dapat pinal na ang ikalawang pagpapaliban. Hindi na dapat magkaroon ng extension. Kung ipagpapaliban muli ang halalan sa Mayo, tatlong beses na natin hinagupit ang demokrasya,” giit ni Recto.

Sinabi ni Recto na lahat ng halal na opisyal ng bayan mula sa Presidente hanggang sa barangay captain ay may magkatulad ng kalagayan – sila’y contractual employees na inihalal ng mga sapat na panahon.

“Pinakamahalaga sa demokrasya na magkaroon ng expiry date ang posisyon ng bawat halal nang bayan,” giit ni Recto.

Officials in this land – from the President down to the barangay captain – have the same employment status: they’re contractual employees elected to fixed terms. Having expiry dates on elective posts is one of democracy’s greatest virtues.

Aniya, ang tanging epekto ng pagpapaliban sa halalan ay nabigyan ng panibagong taon o pinahaba ang termino ng isang opisyal ng barangay na hindi na pinagkakatiwalaan ng komunidad o mga opisyal na sangkot sa droga.

“Hindi dapat ninanakawan ng karapatan ang mamamayan na palitan ang kanilang lider o muli silang iluklok sa kapangyarihan,” ani Recto.

Iginiit pa ni Recto na tuwing ipagpapaliban ang halalan, gumagastos ng pamahalaan ng daang milyon bilang postponement fee dahil nasasayang ang paghahanda na ginastusan ng pondo ng bayan.

“Magiging continuing appropriations ang P6.09-bilyon na nakalaan sa halalan upang pondohan ang barangay elections sa Mayo 2018,” ayon kay Recto. ERNIE REYES

loading...