Clippers dinomina ang Lakers

NAMBULAGA ang Los Angeles Clippers sa kanilang season opener nang talunin ang Lakers sa iskor na 108-92.

Dinomina ng Clippers ang laro nang magpakita ito ng matinding opensa dahilan upang mabasag ang mahinang depensa na inilatag ng kalaban.

Naghari sa buong laro para sa Clippers si Blake Griffin nang pumoste ito ng 29 points at 12 rebounds.

Tumulong naman sa pagpapaulan ng puntos sa Clippers si DeAndre Jordan na may 14 markers at 24 boards.

Nagtapos naman sa 20 points ang nanguna sa Lakers na si Brook Lopez.

Sa isa pang laro, kumamada ng tripe-double si Russell Westbrook at tinalo ng kanyang team na Oklahoma City Thunder ang New York Knicks sa iskor na 105-84, sa kanilang unang regular season game kasama sina All-Stars Paul George at Carmelo Anthony.

Nagtapos si Westbrook sa 21 points, 16 assists at 10 rebounds.

Nanguna rin para sa Thunder si Paul George na may 28 points, habang si Anthony naman ay tumipa ng 22 points laban sa dati niyang koponan.

Para naman sa Knicks, may bitbit na 31 points at 12 rebounds si Kristaps Porzingis at nagdagdag naman ng 10 points at pitong rebounds si Enes Kanter. BOBBY TICZON

