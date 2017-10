Dating TV host na babae, pakalat–kalat na lang!

ISANG dating host sa isang na noontime show ang pakalat–kalat na lang ngayon sa kawalan ng trabaho.

Sa showbiz ngayon, ewan namin kung bakit nawalan siya ng show sa GMA 7, TV5 at ABS CBN. Kasi dati may mga show siya roon kahit hindi naman siya bida ay nagkakaroon siya ng regular na show. Kahit saang bar, photoshoot, pool party at cheap na mga event ay talagang pinapatulan ni TV host na medyo seksi at maganda pa naman pero mahahalata mo sa kanyang mukhang nagkakaedad na siya kapag tinignan mo nang malapitan.

Ang balita kasim pinagsawaan na siya ng mga producer/host ng isang tv show kung kaya’t inalis na siya roon pero may asim pa si tv host. No wonder, kung saan-saang event na lang rumarampa para magkaroon ng tf na barya barya. Kung minsan pinakikita pa ang buo niyang katawan para magkapera lang. Sa hirap kasi ng raket sa showbiz, wala siyang regular na show at wala siyang mga raket na fiesta, concert at mga abroad.

Kahit baguhan sa Kongreso si Congresswoman Crystal Bagatsing ng ikalimang distrito ng Maynila, gamay na niya ang Kongreso kasi ang ama niya ay dating Congressman na si Amado kaya naturuan siya nito kung papaano makisama sa mga kapwa niya mangbabatas, lalo na sa mga kababayan niya sa Maynila. Pero ayon kay Congresswoman Bagatsing, kung saka-sakaling gagawing pelikula ang kanyang buhay, ang gusto niyang gumanap ay si Iza Calzado.

Mahusay na aktres kasi si Iza at down to earth pa ito kaya naman gustong-gusto siya ni Congresswoman Bagatsing!

Sabi ni baste, ako ready palagi. Ikaw, ready ka na ba? Sina Migo, David, Juancho at Ivan ang mga nakasama sa Jacpot En Poy!

Masayang maglaro talaga ng nasabing portion kasi malaki ang mga papremyo sa Eat Bulaga. Kaya tutok kayo lagi sa EB araw-araw, sa GMA 7 lang po! PALABAN/GARY STA. ANA

