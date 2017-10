Digong labas sa kaso vs Ombudsman officials

WALANG kamay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ginawang paghahain ng magkahiwalay na administrative complaint nina dating Congressmen Jing Paras, Glenn Chiong at Atty. Manuel Luna laban kina Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang at Deputy Ombudsman for Mindanao Rodolfo Elman.

Reklamong graft and corruption at betrayal of public trust at paglabag sa civil service code ang isinampang reklamo laban sa dalawang opisyal ng ombudsman dahil sa paglalabas umano ng mga pekeng dokumento at tahasang paninira ng mga ito sa pangulo.

Ang Office of the Executive Secretary naman na pinamumunuan ni Secretary Salvador Medialdea ang mangangasiwa sa pagdinig sa kaso.

Sa isang panayam kay Paras, hangad din nilang tatlo na ipatanggal sa serbisyo sina Carandang at Elman.

Nauna rito, pinaputok ni Sen. Antonio Trillanes IV na mayroong milyong-pisong laman ang bank record ni Duterte na galing umano sa anti-money laundering council.

Kumbinsido naman si Atty. Luna na dapat na managot nina Carandang at Elman sa kanilang ginawa.

Napaka-iresponsible umano nina Carandang at Elman nang ipalabas ng mga ito ang diumano’y records ng mga bank account ni Pangulong Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council (AMLC).

Bukod sa lumabag sa Code of Ethical Standard sina Carandang at Elman dahil sa paglalabas ng mga nasabing records ay lumabag din ang mga ito sa rules and regulations ng Ombudsman sa mga ginagawang imbestigasyon.

Kapwa sinabi nina Atty. Luna at Mallari na itinanggi AMLC ang naturang bank records na siyang hawak ni Senador Trillanes na ginagamit sa mga paratang ng umano’y hindi maipaliwanag na yaman ni Pangulong Duterte.

Malinaw aniya na pawang kasinungalingan ang mga sinasabi ni Carandang, fabricated ang mga ebidensiya na ipinapakita sa media at ginagamit ang media para sa personal na interes nina Carandang.

At ang motibo ng hakbang nina Carandang at Elman ani Atty. Luna ay isabotahe ang ekonomiya ng bansa, ang banking sector at wasakin ang Pangulo. KRIS JOSE

