Digong pumiyok sa usapin sa South China Sea

INAMIN ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang South China Sea ay isa sa problema ng Pilipinas subalit hindi naman siya nagmamadali na resolbahin ito.

Sa naging talumpati ni Pangulong Duterte sa The High Level Forum on Asean@50 sa Conrad Hotel, Pasay City ay sinabi nito na ang ginawa niya ay ang tamang hakbang at iwasan ang confrontational talks sa lahat ng partidong may kinalaman dito.

Humingi naman siya ng limitadong oras para resolbahin ang problema at ibahagi ang resources kapag naisakatuparan na.

Sinabi rin ni Pangulong Duterte na hahamunin niya ang lahat ng lider na dadalo sa 31st ASEAN Summit and Related Summits sa Nobyembre sa usapin ng kalakalan.

Sinabi nito na kailangang kumilos ang lahat at magkaroon ng maraming pag-uusap ukol sa nasabing hamon.

Aniya, nais niyang makita ang ASEAN na matagumpay ang trade relations sa isa’t isa.

Ani Pangulong Duterte, hindi naman aniya masama ang mangopya o magdagdag ng panuntunan na makakapag paganda sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa buong mundo. KRIS JOSE

loading...