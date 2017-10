Duterte biyaheng Japan sa Oktubre 29-31

NAKATAKDANG lumipad patungong Japan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Oktubre 29-31 upang palakasin pa ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan.

Makikipagkita ang Chief Executive kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe upang talakayin ang mga bagay na kapwa interes sa parehong bansa.

Nakatakda rin siyang makipagkita sa iba pang mga mataas na ranggo na opisyal ng gobyerno ng Japan at mga maimpluwensyang kapitalista ng industriya.

Maliban sa mga isyu ng bilateral, may pang-ekonomiya, pang-industriya, panlipunan at seguridad din ang tatalakayin at inaasahan din na isama ang mga pagpapaunlad ng rehiyon, kabilang ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon, lalo na sa Korean Peninsula.

Inaasahan din na ang magkabilang panig ay makapag-usap sa kapayapaan ng ASEAN at paghahanda para sa pagbisita ng Punong Ministro sa Pilipinas para sa 31st ASEAN Summit at Mga Kaugnay na Pulong sa Maynila ngayong Nobyembre.

Ang Pilipinas at Japan ay may malawak na bilateral na pakikipag-ugnayan mula pa nang mapwesto si Pangulo noong Hunyo 2016.

Ang paparating na pagbisita ni Pangulong Duterte ay ang kanyang pangalawang paglalakbay sa Japan at ang kanyang ikatlong pulong kay Abe.

Samantala, ang pagbisita ni Abe sa Pilipinas ng Nobyembre ay maaari nang lagdaan ang mga pangako sa utang para sa tatlong malaking proyekto ng Duterte Administration.

Ito ang mga sumusuunod na proyekto, ang PHP230-billion Mega Manila Subway Project-Phase 1; PHP211.5-billion Malolos-Clark Airport-Clark Rail Project: at ang PHP9.99-billion Cavite Industrial Area Flood Management Project. KRIS JOSE

