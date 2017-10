Duterte di apektado sa sumadsad na trust rating

HINDI apektado si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung bumaba man ang satisfaction at trust ratings nito sa panibagong survey ng Social Weather Stations (SWS).

Hindi naman popularity contest ang sinalihan ng Pangulo kaya’t inaasahan na ito ng Malakanyang.

“Now, you will ask me kung maaapektuhan si Presidente, my answer is ‘no.’ Unperturbed siya doon. Why? Because, one, he has been repeatedly saying to all of us, ‘na hindi ako sumali diyan sa popularity contest,” ani Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo.

Ang tungkulin aniya ng Pangulo bilang Ama ng Pilipinas ay ang pangalagaan at pagsilbihan ang taumbayan.

Kaya’t pumabor man ang ilan o hindi sa istilo ng kanyang pamamahala lalo na sa pagdurog sa illegal na droga sa bansa ay gagawin niya ang kanyang sinumpaang tungkulin.

“Iyong tungkulin ko ang gagawin ko. ..magkasakit man ako dito, bumagsak man ang survey ko, wala akong pakialam doon. Basta ang trabaho ko ay gagawin ko.’ This President, he couldn’t care less. His focus is his Constitutional duty to serve and to protect the people,” ani Sec. Panelo.

Hindi naman naniniwala ang Malakanyang na boses ng mayorya ang narinig mula sa lumabas na resulta na survey ng SWS.

Malaki ang ibinaba ng net satisfaction at trust ratings ni Pangulong Duterte sa ikatlong quarter ng taon, ayon sa Social Weather Stations (SWS).

Anim sa 10 Pinoy o 67 percent ang nasisiyahan kay Duterte, habang 19 ang hindi kaya naman nakakuha siya ng +48 na “good” satisfaction score. KRIS JOSE

