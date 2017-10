Duterte tatapusin na ang NPA

MALAPIT nang matapos ang masasayang araw ng New People’s Army (NPA) dahil pinaghahandaan na ng pamahalaan ang gagawin nitong pagdurog sa rebeldeng grupo sa oras na matapos na ang krisis sa Marawi City.

“We will deal with them in due time,” diing pahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

Kapag nangyari aniya ito ay humihingi na siya ngayon pa lamang ng paumanhin sa mga Maranao sa paglayo ng gobyerno sa mga terorista.

“Sana ho naman, maintindihan niyong mga Maranao na magpalayo tayo sa mga terorista,” anito.

Puro gulo aniya ang ibinibigay ng NPA sa pamahalaan kaya’t dapat lamang at panahon na upang tuldukan.

“It is an imported ideology from the Middle East. Tignan ho ninyo ngayon, mga kapatid ko na mga Moro. Tingnan ninyo ngayon ano ang nangyari sa Middle East. It used to be the center of civilization for so many years. All the golden things that in the past were there. Ngayon, wala na pulpog na. And only because of a terrorist activity. Walang ginawa ‘yan kung ‘di pumatay at magpakamatay,” ayon kay Pangulong Duterte.

Hindi natatakot ang pamahalaan sa sloganeering ng NPA. Kung handa aniya ang samahan na ito na magpakamatay na martyr ay handa rin ang gobyerno na magpakamatay sa bayan.

“O ‘di pareho lang tayong lahat. Eh, kung patayan lang, handa naman tayo. Sabi nila, in a corrupt and a slanderous manner, taking the name of God in vain. So pagka pumatay ka ng tao, ginulgol mo ang tao tapos titingin ka sa — maghingi ka ng ano. For what? For your brutality and cruelty? Ang gobyerno, hindi ganun. We… Dumudugo ‘yung puso namin. We cannot wage a war against our own people,” litaniya nito. KRIS JOSE

