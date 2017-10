Fajardo, 4-time MVP na!

MULI na naman tinanghal sa ika-apat na sunod na taon si San Miguel Beermen center June Mar Fajardo bilang PBA Most Valuable Player (MVP).

Si Fajardo ang kauna-unahang player na nakapagtala ng apat na sunod na MVP matapos pangunahan ang kanyang koponan sa pangatlong Philippine Cup title hanggang sa Commissioner’s Cup championship. Sa ngayon ay 27-anyos pa lamang si Fajardo at hindi malabong makamit muli ang naturang parangal.

Humilera na rin si Fajardo kina Ramon Fernandez at Alvin Patrimonio na may apat na MVPs.

Bukod dito, dinomina rin ng halos buong starter ng SMB ang Mythical First Team kung saan kabilang sina Alex Cabagnot, Chris Ross, Arwind Santos at Fajardo. Si Japeth Aguilar ng Ginebra ang kumumpleto rito.

Habang sina Joe Devance at LA Tenorio ng Ginebra, Jason Castro at Kelly Williams ng TnT KaTropa at Cliff Hodge ng Meralco naman ang bumuo sa Mythical Second Team.

Nasungkit naman ni Roger Pogoy ang Rookie of the Year award at naiuwi naman ni Ross ang Most Improved Player award.

Ang star player naman ng Rain or Shine na si Gabe Norwood ang napili para sa Sportsmanship award.

Sumali rin sa Defensive Team sina Fajardo at Ross kasama sila Norwood, Aguilar at Star rookie Jio Jalalon.

Mamaya ay gaganapin na ang Game 4 ng PBA Governor’s Cup finals sa pagitan ng Meralco Bolts at Barangay Ginebra Kings. GILBERT MENDIOLA

