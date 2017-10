Fake news, Silent no more: COCOY DAYAO IPAKUKULONG NG SENADO

IPAKUKULONG ng Senado kapag tumangging dumalo sa ipinatawag na pagdinig ang isang blogger na nagpakalat ng pekeng balita hinggil sa hindi paglagda ng pitong senador na nanawagan na itigil ang extrajudicial killings sa bansa.

Ito ang inihayag ni Sen. Grace Poe makaraang ipa-subpoena ng Senate Committee on Public Information and Mass Media si Edward Angelo Dayao o alyas Cocoy Dayao upang mapilitan siyang dumalo sa pagdinig hinggil sa pagkakalat ng pekeng news ng blog nitong “Silent No More.”

Ikinalat ni Dayao sa pamamagitan ng Silent No More ang balitang “Malacanang Dogs” ang pitong senador na hindi lumagda sa Senate Resolution No. 516 ng minorya na komokondena sa EJKs partikular sa mga kabataan.

“Well, sa ngayon si Dayao pa lang ang may subpoena kasi mukha talagang hindi niya gustong sumipot, ‘yung iba reiteration for invitation and siguro kasi ngayon nakatutok tayo sa budget proceedings so siguro after that,” ayon kay Poe.

Alinsunod sa itinakda ng Senate Rules, may kapangyarihan ang Mataas na Kapulungan na ipakulong ang sinumang susuway sa kautusan ng alinmang komite sa imbitasyon o subpoena.

Ayon kay Poe, maraming dapat ipaliwanag ni Dayao dahil siya ang may hawak ng website na nagkalat ng balita laban sa pitong senador na hindi lumagda sa naturang resolusyon.

“Kaya sinasabi ko sa kanya, ‘Mr. Dayao, kung hindi totoo ang mga paratang sayo, magpakita ka dito at i-eksplika mo dahil kung hindi ka nagpapakita at nagtatago ka sa likod ng isang anonymous blog, mas lalong iniisip ng tao na ikaw ay may kasalanan,” giit ni Poe.

Iginiit pa ni Poe na nakita sa isang research na pag-aari ni Dayao ang ginamit na email account sa pagkakalat ng fake news dahil natuklasan ang ID Number nito sa kanyang Google Account.

“Pagdating doon, na-check doon kung paano konektado ‘yung iba’t ibang mga account na ‘yan, tapos doon sa kanyang isang account. May mga iba namang leads na maaaring magturo na siya ay may kinalaman, pero walang substitute sa mismong pagpapaliwanag niya sa ating komite,” aniya.

Sinabi pa ni Poe na nakatakdang padalhan din ng imbitasyon ang mga kinatawan ng Google at Facebook sa Pilipinas upang malaman ang prosesong sangkot sa pagkakalat ng pekeng balita.

“Gusto na nating imbitahin dito ang Google at Facebook, not necessarily to regulate them but to know the processes involved—ang mga blogs kumikita na rin ng pera ‘yan. Magkano ang kinikita niyan? Nagbabayad ba sila sa ating tanggapan ng gobyerno ukol dito, paano sila magiging accountable sa atin? Hindi sila sumipot ngayon, pero napakarami nilang customer sa ating bansa. I think they really should come and explain the processes here in the Senate hearing,” ayon kay Poe.

Tiniyak din ni Poe na isusulong nya ang panukalang batas upang parusahan ang sinomang nagkakalat ng pekeng balita kahit pa nakaabang ang veto ng Pangulo.

“As a legislator, while I am concerned about the pernicious effects of the proliferation of fake news that can destroy not just a person’s reputation but institutions as well, I am in no way in favor of any measure that aims to suppress our freedom of speech or expression,” ayon kay Poe.

GALAMAY NG DILAWAN

Bukod sa utak ng blog na nagpapakalat ng fake news laban sa administrasyong Duterte, si Dayao ay napatunayang galamay ng dilawan.

Natuklasan na si Dayao ay dating consultant ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) noong Aquino administration.

Tauhan siya ni dating Presidential spokesman Edwin Lacierda at deputy spokesperson Abigail Valte pero nakatalagang consultant sa tanggapan ng PCOO sa ilalim ni Herminio Coloma.

Inamin ni Valte na huli niyang nakita si Dayao noong 2009 nang mag-volunteer ito sa kampanya noon ni Noynoy Aquino. RNC

