ILANG LEKSYON SA SIBAKAN SA ERC

na sa puwesto ang pinuno ng Energy Regulatory Commission na si Jose Vicente Salazar.

Nagsimula o nalantad nang husto ang problema kay Salazar makaraang mag-suicide si ERC Director Francisco “Jun” Villa, Jr. na noo’y pinuno ng Bids and Awards Committee sa kanyang tahanan sa Parañaque noong Nobyembre 9, 2016.

Matapos mamatay si Villa, naglakas-loob na ang ilang opisyal at empleyado ng ERC na magsampa ng kaso laban kay Salazar.

3 BATAS NILABAG

Sa kasong administratibo na isinampa ng mga kasamahan mismo ni Salazar, tatlong batas ang sinasabing nilabag nito.

‘Yun bang === batas laban sa korapsyon na Republic Act No. 3019, batas na Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA o R.A. No. 9136 at Government Procurement Reform Act o RA No. 9184.

Isang Serious Misconduct at dalawang Simple Misconduct ang naging kasalanan ni Salazar batay sa desisyong may pamagat na Administrative Case Energy Regulatory Commission Chairman and Chief Executive Jose Vicente B. Salazar, OP-DC Case No. 17-D-094.

Pagkakasibak sa puwesto ang parusa ni Salazar at hindi na rin siya pupwedeng bumalik at humawak ng puwesto sa pamahalaan.

Wala na rin itong makukuhang retirement benefit at iba pang pakinabang mula sa pamahalaan.