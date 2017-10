Inisnab ang Star Magic Ball!

HINDI binigyan ng halaga ni Vice Ganda ang bonggang Star Magic Ball na taunang ginagawa ng Kapamilya Network dahil mas binigyang-priority ng sikat na TV host/comedian ang debut ng kanyang pamangkin.

Dinedma nga ni Vice ang okasyon dahil mas importante sa kanyang bigyan ng halaga ang pamilya.

Naka-post nga sa Instagram wall ni Vice ang larawan ng isang babae na naka-red gown habang nasa gitna ng mistulang isang fairytale-miniature different colors of light na lugar.

Sa Instgram ni Vice ay may mahabang statement siyang sinulat na kung saan nagbalik-tanaw siya sa naging buhay niya noon para mabigyan ng magandang buhay ang kaniyang mga mahal sa buhay. Nagmistulang eksena sa isang pelikula ang mensaheng sinulat ni Vice.

“20 years ago it was very clear in my mind that the kind of life my family had wasn’t what I really wanted. I had the biggest dreams. I wanted a more comfortable life for my family. So I started working. I never stopped since then.

“18 years ago you were born. You were born, you were our Princess. The first time I saw you I knew right at that moment what I wanted. I wanted to make you experience the best life could offer. Because you deserved it.

“Love, home, education, comfort and happiness. The challenge was hard but I took it. So, I worked a million times harder. God saw my dreams and gave me the opportunities to realize them. I am forever grateful.

“Thank you for inspiring me. For giving me a reason to live. You motivated me not just to survive but to succeed. Now that you’re 18 I`d love to see you freely and confident spread your wings and fly.

“Live. Explore. Be smart. Be responsible. Be fierce. Be fun. For 18 years we made you our Princess. Now it`s your turn to prepare yourself to becoming a queen. Happy birthday my angel, Camille Maxine Anne Viceral!! I love you and God Bless You,” say ni Vice.

Ang laging sinasabi ni Vice, kapag ang pamilya na ang pag-uusapan ay all-out siyang ibibigay ang kanyang oras at pagmamahal na walang kapalit.

***

Sa show ni Vice Ganda na Magandang Gabi Vice, guest niya ang magka-loveteam na sina Inigo Pascual at Maris Racal.

Dahil sa walang kiyeme at prangka magtanong si Vice ay napaamin niya sina Inigo at Maris na may feeling sa isa’t-isa. Tinalo pa ni Inigo ang kanyang ama na si Piolo Pascual nang aminin nito on national TV na may malisya ang dating sa kanya ni Maris.

At nang tanungin naman ni Vice si Maris ay hindi na rin ito nagpakipot nang aminin na may malisya rin raw ang tingin niya kay Iñigo.

Sa madaling salita at para maging malinaw ang lahat ay muling tinanong ni Vice ang dalawa kung may nadarama ba silang pagmamahal sa isa’t isa. Wala nang nagawa ang dalawa kundi aminin ang totoong nararamdaman nila sa isa’t isa na siyang kinakilig ng kanilang mga fans.

Ang maganda kina Inigo at Maris ay pareho silang may passion sa music at tila iisa ang kanilang gusto sa buhay.

Well, hindi naman siguro tutol si Papa P sa nadarama nina Inigo at Maris. Ang gusto lang siguro ni Papa P sa anak ay magtapos muna ng pag-aaral bago seryosohin ang tawag ng pag-ibig.

Tutal parehong bata pa naman sina Inigo at Maris. At who knows, pagdating nila sa tamang edad ay magpatanto nila ang tunay na damdamin nila sa isa’t isa.

***

Todo-display ng kaniyang kaseksihan, ang pinapantasyahan na rin ng bayan na walang iba kundi si Andrea Torres.

Nakagigigil nga ang mga pose ni Andrea nang maging cover siya ng isang brand ng alak. Tamang-tama ang pagpayag ni Andrea maging model ng isang brand ng alak dahil magpa-Pasko at tama itong ipamigay or maging Xmas gift ang gagawin niyang calendar na ang mga kuha ay makapagpapainit ng dugo.

Masaya naman si Andrea na napili ng naturang brand ng alak na maging image model at walang pagsisisi dahil maganda at hindi naman daw bastos ang mga kuha sa kanya. Sabi ng mga nakakita ng mga larawan ni Andrea para gamitin sa Calendar ay dapat raw magsisi si Sef Cadayona kung bakit niya pinakawalan ang dalaga.

Natawa naman kapwa sina Andrea at Sef sa taping ng Bubble Gang. Wala naman daw dapat pagsisihan si Sef dahil hindi naman raw talaga sila naging magdyowa.

Sa darating na Friday, makakasama nina Andrea at Sef sa Bubble Gang bilang guest sina Sheena Halili, Kevin Santos, Analyn Barro, Ashley Rivera, Archie Alemania, Lovely Abella, Andrea Paras at Barbie Forteza na sasabak sa iba’t ibang gag tulad ng Asan Ang Kotse Ko, Assimo, Gay Interpreter Lingo, Sports Family, Kapag May Alak, May Balak, Kasambahay Hi Tech, Departure, Hapitot, ang laging inaabangan na Basa Basa Pik at Patikim ni Kim ng kaniyang nilutong Tilapia. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

loading...