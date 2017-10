James Reid, excited sa movie nila ni Sarah!

KINUMPIRMA ni James Reid na magsasama sila ni Sarah Geronimo sa isang pelikula.

Sa panayam sa aktor na isa nang regular host ng It’s Showtime, deklara niya, “Sarah is definitely one of the greatest performers I ever had the chance to work with. And I’m excited that soon, we’re going to have a movie together. It’s called ‘Granny,’” bungad ni James sa kanyang panayam.

Tinanong ng isa sa mga ASAP performer na si Darren Espanto si James kung, “Isn’t it the Korean movie?” referring to the South Korean movie ‘Miss Granny.’

Na sinagot naman ni James ng “Yes”.

Habang papalapit na ang shooting ng “Granny”, nagkwento si James tungkol sa storyline ng kanilang pelikula.

“Have you seen the Zac Efron movie ’17 Again’? It’s like that, only that it is Sarah’s character who will get younger,” aniya.

Nilinaw naman ni James sa mga JaDine fans na hindi kasali o walang cameo role ang kanyang team partner at girlfriend na si Nadine Lustre sa pelikula. “Not in this movie but she will also have her own solo movie.”

Ang tinutukoy ni James na sariling solo film ni Nadine na may titulong “The Nurse.”

Nauwi sa isang kasalan ang ‘Magpasikat’ number ng Team Vice (with Jugs Jugueta at Teddy Corpuz) last Tuesday, October 17 sa “It’s Showtime”, sa nagaganap na anniversay celebration ng Kapamilya noontime show.

Noong nakaraang Lunes, Oktubre 16, sina Billy Crawford, t’yang Amy Perez at James Reid ang unang nagpasiklab sa kanilang “Salamangka” production number.

Last Wednesday, sina Anne Curtis at Nadine Lustre naman ang nagsanib-puwersa. Sa natitirang dalawang Magpasikat number, may sorpresang handog raw ang Team Vhong at Team Jhong.

Subalit kakaibang sorpresa ang hatid ng Rocksteddy band member Teddy Corpuz sa madlang pipol when he proposed at pakasalan muli ang wife na si Jasmin for the second time, on live TV.

Sa Huwes raw ang una nilang pag-iisang-dibdib, ayon kay Teddy. Emosyonal itong nagbigay ng kanyang mensahe habang ginaganap ang seremonya, “Eleven years ago ‘nung magkakilala tayo. Noong una pa lang kitang makita alam kong ikaw na ‘yung babaeng para sa akin,” umpisa ni Teddy habang ginaganap ang kasalan sa loob ng studio 3 ng ABS-CBN.

Patuloy pa niya, “Lagi mong sinasabi sa’kin na never akong nag-propose sa’yo. Kaya nga, sa harap mo at sa harap ng buong mundo, gusto kitang tanungin. Babe, will you marry me again?” habang nagpapahid ng luha si Teddy.

“Yes!” naman ang sagot ni Jasmine.

Agad nitong isinuot ang bagong wedding ring on his wife’s ring finger. Si Jasmine ay nasa audience kasama ang dalawa nilang anak and she was then escorted to the side of the stage where the staff made her wear a wedding gown.

The two exchanged vows in front of pastor Joseph Etienne Morales on the stage of It’s Showtime. They also shared a kiss after they were pronounced husband and wife. Si Vice Ganda ang umawit sa wedding ceremony.

According to Teddy, he did not tell anybody, including his children, about his plan to marry Jasmine again. Ang sabi niya sa asawa at mga anak, magkakaroon sila ng pictorial sa kanyang co-host na si Anne Curtis para sa nalalapit nitong kasal with Erwin Heusaff ngayong December, 2017.

Ang mga hurado sa Magpasikat sa It’s Showtime ay ang Kapamilya Director, direk Rory Quintos,ang OPM singer, host-comedian Janno Gibbs, si ‘Sabado Night’s girl’ at “La Luna Sangre actress, Ina Raymundo, ang News and Current Affairs anchor ng DZMM Teleradyo, Marc Logan at ang Diamond Star, Ms. Maricel Soriano.

Malalaman sa Sabado kung sino ang magwawagi pagkatapos makapagperform ang dalawa pang natitirang grupo. ADORE-ABLE!/ADOR SALUTA

