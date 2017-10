John Lloyd, aminadong buang sila ni Ellen!

NSA Paris, France na sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna pagkatapos na mamalagi sila ng ilang araw sa Morocco.

As usual, post dito post doon ang ginawa ni Ellen at John Lloyd sa kani-kanilang account sa social media. Pero may isang post ang aktor na aminadong buang sila ni Ellen.

Aniya, “first night ng mga buang.” caption nito sa isang litrato sa series of photos na inilabas niya sa kanyang Instagram. Ang “buang” ay salitang Cebuano na ang ibig sabihin ay sira-ulo o baliw.

Pareho silang umastang mga photographer. Palit-palitan sila ng pagkuha ng litrato. Sa isang kuha, sabi ng sexy star, “my photographer.” na ang tinutukoy ay si Papa John. Ngunit nang tanungin siya ng netizen kung photog lang ba ang turing nito sa aktor, ang sagot ni Ellen, “bloggerjowa” raw niya ang aktor.

ANDI EIGENMANN, NATAKOT MAWALAN NG PROJECT

Nilinaw ni Andi Eigenmann ang statement niya kamakailan tungkol sa pagki-quit niya sa showbiz. Sa takot na baka mawalan ng offer, binawi nito ang sinasabi niyang lalayas na siya showbiz.

Ang iniwan lang daw ni Andi ay ang walang kawawaang mga intriga sa kanyang personal na buhay. Pagod at sawang-sawa na raw siya mga intriga.

“In short, hindi naman sa iniiwan ko ‘yung film industry, pero ayaw ko na ng showbiz,” sabi ni Andi sa panayam sa kanya ng CNN Philippines online site.

Pero inamin nito na may dalawang taon na ang nakararaan nang personal niyang puntahan sa opisina ang manager niyang si Vic del Rosario at sabihin ditong gusto na niyang kumalas sa showbiz dahil hindi na siya maligaya. Ito yong panahon na bagsak ang kanyang career at patuloy pa siyang iniintriga sa pagiging pabayang ina kay Ellie at sa isyu kung sino ang tunay na ama nito.

“It’s been two years since I was brave enough to go into my manager’s office, Viva Artist Agency, and tell them that, and lumabas talaga sa bibig ko na I’m not happy anymore. I felt like I wanted to take a break from it,” saad pa ni Andi.

PAGKATAPOS MAPAKINABANGAN, INAAWAY NA!

Ibang klase talaga itong si Mystica. Ayaw magtrabaho. Gusto’y manghingi na lang ng tulong sa kanyang mga fan. Kung minsan gumagawa pa ng gimik sa Facebook account niya para lang mapadalhan ng pera ng mga tagahangang napapaniwala niya. Kung ano-ano pang sakit ang sinasabi para lamang kaawaan.

Isa nga sa naging biktima niya ay Dovie San Andres, ang Pinay indie actress na naka-base sa Canada. Si Dovie ay iniidolo si Mystica. Nang mabalitaan nitong naospital si Tikay ay agad siyang nagpadala tulong. Ilan beses siyang tumulong sa una kahit madalas din siyang awayin nito kapag hindi niya napagbibigyan minsan. Kung noon ay sinusuyo ni Dovie si Tikay para magkabati sila, this time ay napuno na siya kaya hindi na niya pinansin ang hinahangaang singer.

Anyaway, may plano si Dovie na umuwi ng Pilipinas at dito na manirahan. Gagawa rin daw siya ng indie film pagdating ng bansa. Sa kasalukuyan, siya ang model/endorser ng Yaya Clean.

HEART AT ALEXANDER, TINURUAN ANG MGA BISITA NI SEN. CHIZ NG KOREAN FINGER HEART

Isa pang nakakatuwang napanood namin sa social media kamakailan ay ang Instagram stories ni Heart Evangelista at Alexander Lee.

Bukod sa madalas na pagbobonding nila, nakuha rin nila ang atensyon namin nang minsang magbirthday ang asawa ni Heart na si Sen. Chiz Escudero. Full force kasi dun ang buong cast ng serye ni Heart at Xander na talaga namang all-smiles din. Isa pa sa pumukaw sa atensyon namin ay ang pagtuturo ng dalawang bida sa mga bisita ng senador para gawin ang trending na Korean finger heart.

Marami sa mga ito ang sumubok and in the end, nakipagtawanan na dahil sa good vibes na binigay nito. With this, isa itong pruweba na My Korean Jagiya sends nothing but positive vibes. No wonder ang taas ng ratings nito lagi gabi-gabi.

Meanwhile, we’d like to give a thumbs up sa buong team ng My Korean Jagiya dahil sa mga pasabog nito every night. Tutok na tutok talaga ang lahat dito—netizens man o house viewers.

Talagang hindi sila maawat na ulit-ulitin ang episodes nito. Tulad na lamang ng swimsuit showdown nina Valeen at Heart dito kung saan umabot na ito ng 1 million views. Grabe ang powers ng MKJ!

***

For comments, suggestions & news feed, text me at #09234703506/#09074582883 or email at kuya_abepaul@yahoo.com. Please listen to DWIZ’s Star na Star program or watch it live on Facebook live from 11:00-12:00 midnight, Monday to Friday. Mabalos! PAPAK!/ABE PAULITE

loading...