Kapitan sa Tondo itinumba

PATAY ang isang barangay chairman habang sugatan naman ang kausap niyang striker nang pagbabarilin ng riding in tandem sa Tondo, Manila kagabi.

Isinugod pa sa Gat Andres Bonifacio Hospital subalit binawian din ng buhay si Chairman Arnel ‘Bong’ Parce, 47, ng Barangay 20, Zone 2, District I, sa Tondo, at residente ng 853 Kagitingan Street sa Tondo dahil sa tama ng bala sa leeg at ulo.

Nasa ligtas naman nang kalagayan sa nasabi ring ospital si Christopher Balotinos, 32, isang person with disability (deaf and mute), na nakatira sa barangay hall at nagsisilbing striker doon, dahil sa tama ng bala sa likod.

Sa report ni PO3 Aldeen Legaspi, ng Manila Police District (MPD)- homicide section, dakong alas 8:00 ng gabi nang naganap ang insidente sa harapan ng isang tahanan sa 891 San Roque St., Tondo.

Nabatid na kasalukuyang nakaupo si Parce, kausap si Balotinos at mga kaanak ng kanilang barangay treasurer, na kamamatay lamang din, nang bigla na lang silang hintuan ng dalawang di kilalang suspek na magkaangkas sa motorsiklo.

Bumaba ang maskaradong backrider at kaagad na pinagbabaril ang barangay captain.

Nagawa naman ni Balotinos na habulin at makipagbuno sa suspek habang papatakas pero nagawa siya nitong barilin sa likod, bago niya tuluyang maagaw ang hawak na kalibre .45 baril ng suspek.

Tumatakbo lamang na tumakas ang gunman patungo sa area ng Road 10 nang iwanan ng kasama nitong rider.

Tinangka itong barilin ni Balotinos ngunit wala na umanong bala ang naagaw niyang baril.

Tinangka rin umano ni Barangay Ex-O Ams Camin na paputukan ang tumatakas na salarin ngunit hindi ito natamaan.

Nakuhanan naman ng CCTV ang insidente, at dito natukoy na bukod sa riding in tandem ay may dalawa pang back up na suspek na armado rin ng baril, ang nakabantay sa di kalayuan sa lugar.

Ayon sa mga barangay officials sa lugar, posibleng may kinalaman sa politika ang motibo sa pagpatay. JOCELYN TABANGCURA DOMENDEN

