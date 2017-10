Kawawang Cristine Reyes!

KUNG wala sa showbiz si Kim Chiu at nangangailangan ang kanyang pamilya, hindi raw siya magdadalawang-isip na maging ghost bride.

Willing siyang magpakasal sa patay para maiahon sa kahirapan ang pamilya niya kung ito lang daw ang paraan.

Ang ghost bride ay tradisyon at matandang paniniwala ng mga Chinese na kung saan ay ikinakasal ang isang babae sa taong patay na katumbas ng malaking halaga. Ibubuhos niya rin ang buhay at panahon niya rito.

Ibinulgar din niya na may kamag-anak siya na naging ghost Bride. Pinsan daw ito ng lola niya. Hinahanap nga raw ito ng Star Cinema sa kanya pero patay na raw. Mayaman daw ang mga naiwanan ng kamag-anak niyang ‘yun at napamanahan pa ang mga kapatid niya, mga apo-apo niya. Meron daw silang mga negosyo.

Tinanong din daw ni Kim ang lola niya kung bakit hindi naging ghost bride. Ang sagot daw sa kanya ay gusto niyang magka-anak.

“Once na pinasok mo ang pagiging ghost bride parang idini-dedicate mo na ang sarili mo sa pamilya ng patay. So, every Monday and Friday, every week-end dadasalan mo ‘yung patay tapos everyday ay pupuntahan mo ‘yung nitso niya, insensohan mo. Tapos lahat ng family event, kailangang puntahan mo.

So, parang asawa mo siya talaga,” kwento pa ni Kim.

Anyway, mananakot siya sa Nov 1 dahil showing na ang “Ghost Bride”. Kasama sa pelikula sina Matteo Guidicelli, Christian Babbles, Alice Dixson, Ina Raymundo, Robert Sena, Beverly Salviejo, Mon Confiado, Kakai Bautista, Isay Avarez, Nanding Josef, Victor Silayan. Jerome Ponce. Ito ay sa direksyon ni Chito S. Roño.

-0o0-

Kawawa naman ang ‘Spirit of The Glass 2’ star na si Cristine Reyes dahil ginagawang maldita. Kahit nagpapaka-behave na siya ay inintriga pa rin na inisnab niya si Marian sa premiere night ng pelikulang Seven Sundays”.

Buti na lang dahil pinabulaanan ni Marian na dinaan-dananan lang siya ni Cristine. Inaawat niya ang mga bashers na lubayan si AA dahil nagbatian daw sila. Wala naman daw rason para isnabin siya.

Bumeso raw si AA sa kanya, nangumusta at binati pa raw siya ng ‘ang ganda-ganda‘ mo.

Pak!

-0o0-

Excited sina Sylvia Sanchez at Matt Evans dahil magkaroon sila ng reunion ngayong Oktubre 28. Nagsama ang dalawa sa seryeng “The Greatest Love” na kung saan ay isa sa anak ni Ibyang.

Meron silang meet and greet sa store opening ng Beautederm sa Tuguegarao (October 28, 4PM). Gaganapin ito sa Brickston Mall, Puenge Ruyu, Tuguegarao City. Magsasama rin sila sa Cebu sa November 18.

Malaki ang pasasalamat ni Matt sa mabait na CEO at owner ng BeauteDerm na si Ms. Rhea Tan dahil hindi nawawala ang tiwala na ibinigay sa kanya. lahat ng events ay kasama siya.

Tinupad din ni Ms. Rhea ang billboard ni Matt sa BeauteDerm dahil makikita na sa EDSA, North Luzon Expressway Apalit-Candaba Viaduct. Magandang birthday gift niya raw ito sa Oct. 22. Ramdam na ramdam ni Matt ang pagiging bahagi ng Beautéderm family!

Hindi rin maitatwa ang saya ni Ibyang sa muling pagsasama nila ni Matt.

“After months, I’m so happy to be reunited with my greatest love, Andre. I’m grateful to be with him again and to have the chance to, along with him, endorse a product we both trust, Love and believe in,” post ni Sylvia sa kanyang social media account.

“Nakakatuwa silang tingnan kasi para talaga silang totoong mag-nanay. Iba naman kasi magmahal at mag-alaga talaga si Sylvia e. I’m so proud of my Beautederm babies,” sambit ni Ms. Rhea.

“Actually, international and national distribution na po tayo, pero ang may center talaga is Vigan, Isabela, Tagum, Davao Del Norte, Davao City, San Fernando, Pampanga. Sa Ilocos po, sub-office ko po roon,” sey pa niya.

Hindi nagsisi si Ms. Rhea at tama ang desisyon niya sa mga kinuhang BeauteDerm ambassadors dahil masisipag ang mga ito na i-promote ang kanyang produkto.

May post nga si Sylvia sa kanyang Instagram Account nu’ng mag-workout training siya kay Coach Elma Muros: “Glad to be back here again with Coach Elma and of course, my trusty Beautederm Sunscreen mist to protect us from the heat of the sun. If you want to try it too, contact @beautedermphilippines at ?09088627838 or send a direct message to their IG account. #beautedermskinhauz #beautedermambassadress”

Samantala, nagkaroon ng store opening nu’ng Wednesday ang BeauteHub by Beautederm sa Maligaya 168, Dolores City, San Fernando, Pampanga. Sa October 18, 3 PM na kung saan ay may meet and greet din sina Matt Evans at Yayo Aguila.

Pak!

-0o0-

Hindi totoong lumayas na naman ang Pop Princess na si Sarah Geronimo sa kanilang bahay. Ito ang kinumpirma ni Matteo Guidicelli nang uriratin siya ng movie press sa mediacon ng “The Ghost Bride”.

May alingasngas kasi na diumano’y nag-cash advance si Sarah sa big boss ng Viva na si Vic Del Rosario dahil lumayas raw ito na walang dalang pera. Kesyo binigyan daw ito ng isang milyon bilang panimula diumano ni Sarah.

Itinanggi ni Matteo ang isyung patuloy diumanong hinihigpitan ng parents ni Sarah ang relasyon nila.

No comment din siya sa isyung hindi sila okey ng Daddy ni Sarah. Umaasa siya na maging maayos daw ang lahat. XPOSED/ROLDAN CASTRO

