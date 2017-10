Kim Rodriguez, dalawang beses nabuntis!

INAMIN na rin ni Kim Rodriquez na nasaktan siya nang malaman na sina Barbie Forteza at Kiko Estrada na.

Ayon kay Kim, wala raw siyang idea na ipinagpalit na siya ni Kiko kay Barbie. Kahit daw masakit sa kanya ay tinanggap na lang niya na hindi sila para sa isa’t isa ni Kiko.

Hindi raw niya ugaling habulin ang isang lalake kung ayaw na raw sa kanya. Kahit masakit, dapat raw niyang tanggapin. Mabuti na raw hangga`t maaga nalaman niya na ang tunay na ugali ng lalaking kanyang minahal.

Samantala, nilinaw rin ni Kim ang mga naglabasang isyu na kesyo nabuntis siya ng isang mayamang politician at super dami na raw ng kotse na ipina-Uber pa raw niya ‘yung iba.

“Nagulat nga ako na nabuntis raw ako. Nalaglag, nabuntis raw uli. Dalawang beses yata ako nabuntis,” nakangiting say ni Kim na medyo tumaba pero hindi nagbabago ang kagandahan.

“Sa totoo lang, hindi ko po alam kung saan nanggaling ‘yang istorya na nabuntis ako, ang alam ko lang ay tumaba ako pero hindi pa rin naman mukhang buntis.”

Itinanggi rin ni Kim ang tungkol sa marami na raw siyang kotse. At ‘yun iba pa raw ay ipina-Uber pa niya.

“Isa lang po ang sasakyan ko ngayon. Ang pamilya ko po nagba-buy and sell ng sasakyan pero hindi naman nagpapa-Uber. Hindi naman ako papalit-palit ng sasakyan. Iisa lang naman ang ginagamit kong sasakyan,” natatawang say pa ni Kim.

Wala rin raw katotohanan ang pagli-link sa kanya ng isang mayamang politician.

“Isa lang naman ang nanligaw sa akin, pero hindi politician.”

Kung sino itong nanliligaw? Taga-kabilang istasyon raw ang guy at nasa dating stage pa lang daw sila nito.

Dahil marunong sa buhay, importante kay Kim ay magkaroon ng magandang buhay kaysa seryosohin ang tawag ng pag-ibig.

***

Dapat tularan ng mga artista ang pagsasama nina Gladys Reyes at Christopher Roxas bilang mag-asawa. Sa loob ng twenty five years na pagsasama ng dalawa ay patuloy ang kanilang kaligayahan.

Ayon kay Gladys, eleven years sila munang naging mag—boyfriend-girlfriend at fourteen years naman ay bilang mag-asawa.

Tsika pa ni Gladys, 14-years old siya at 13 years old naman si Christopher nang maging mag-sweethearts at magmula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin raw nagbago ang pagmamahal nila sa isa`t isa.

Pero hindi rin itinanggi ni Gladys na muntik na rin silang magkahiwalay at almost a year raw silang hindi nagkibuan.

Ngayon ay masayang-masaya sila sa piling kanilang apat na anak at ang panganay nila ay isang nang teenager at ang bunso ay isang lalaki na baby pa.

Bukod sa pagiging busy sa showbiz ay may negosyo rin silang pinagkakaabalahan para raw kapag nag-lie-low na sila sa showbiz ay may iba silang pagkukunan ng ikabubuhay para sa kanilang mga anak.

***

Kapag ang isang lasenggo ay ayaw magbago at napipilitan lang magpa-rehab ay wala pa rin mangyayaring pagbabago.

Kahit na ilang beses mo ipa-rehab ang isang adik sa alak ay siguradong babalik-balik pa rin ito sa pag-inom.

Masakit sa pamilya na makita ang kanilang mahal sa buhay ay masangkot sa gulo dahil nasa impluwensiya ng alak.

Hangga’t ang isang tao ay ayaw pa rin niyang magbago ay hindi mangyayari ang kagustuhan ng mga nagmamahal na magbabago ito kapag ipina-rehab.

Dapat mismong adik sa alak ang magsasabi sa kanyang sarili na gusto na niyang magbago. Dito pa lang talaga magsisimula ang pagbabago ng isang adik sa alak.

Maaring ganyan daw ang nangyayari kay Baron Geisler at iba pang artista na hanggang ngayon ay nasasangkot pa rin sa gulo kapag nalalasing. Sayang ang isang tulad ni Baron kung hindi magbabago at laging nasasangkot sa gulo. Napakahusay pa naman nitong actor. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

