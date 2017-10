Kinabog si Pia Wurtzbach!

NAGULAT at tila nataranta raw ang ilang tao malapit kay John Lloyd Cruz dahil nakarating raw sa kanila na balak na raw pakasalan ni Lloydie si Ellen Adarna sa abroad.

Pero kung pagbabasehan mo naman ang social media account nila ay wala kang makikitang kumpirmasyon or pahaging man lang kung balak nga nilang magpakasal abroad.

Ang balita pa ay may tao sumunod sa dalawa abroad para alamin kung totoong magpapakasal nga ang dalawa.

Bago ang pag-alis nina John Lloyd Cruz at Ellen ay may kumalat na balitang may binibili raw wedding ring na may diamond si Lloydie na sobrang mahal dahil katumbas na raw ng isang ordinaryong bahay ang halaga ng naturang wedding ring.

Pero hindi lang masiguro kung para nga kay Ellen ang nasabing ring at hindi rin raw sigurado kung nabili o nabayaran na ang wedding ring dahil nagtatawaran pa raw bago sila lumipat patungong Morocco.

Kung totoo ay walang masama dahil pareho naman silang single at karapatan nilang lumigaya kung talaga mahal nila ang isa’t isa.

May mga artista na masaya kay Lloydie at Ellen kung talagang sila na nga ay nagmamahalan.

Mayroon din namang tila atubili at hindi makapaniwala na may namamagitan nga kina Ellen at Lloydie.

Pero ang followers ng dalawa ay masaya kung sadyang mahal nila ang isa’t isa.

***

Nag-post sa kanyang Instagram wall si Miss Universe Philippines 2014 na si MJ Lastimosa ng mga nakabibighani at nakagigigil na larawan na kuha sa Bali Indonesia kung saan siya nagbabakasyon ngayon.

Takaw pansin ang mga larawan ni MJ na super seksi sa suot na two piece red bikini swimsuit habang hawak ang kanyang shades at glass of wine.

Hindi basta-basta ang larawan dahil maging ang child star na si Niño Muhlach ay napahanga at napa-wow sa kaseksihan ng beauty queen. Lalo na ang kuhang nakatagilid dahil lalong lumantad ang kaniyang kaseksihan. Lantad na lantad ang hita at hubog ng katawan ni MJ Lastimosa.

Halos lumuwa na ang kaniyang dibdib dahil naipit ng kanyang braso ang boobs sa suot niyang string bra.

Nagmistulang bikini model si MJ sa mga larawan at posing niya sa kanyang Instagram wall.

Kinabog nga niya si Miss Universe Pia Wurtzbach kung paseksihan din lang ang pag-uusapan.

***

Hindi na raw masasaksihan ni Mark Herras sa final night ng coronation ng tatanghaling Miss Reina Hispanoamericana 2017 sa Bolivia kung sana nga si Winwyn Marquez ang magiging representative ng ating bansa.

Ayon sa tsika ay may drama series raw na commitment si Mark kaya hindi ito makapupunta at makasasama sa contest.

Pero ayon kay Winwyn ay baka bigla raw siyang sorpresahin ng boyfriend. Biglang itong dumating sa grand final night ng coronation night sa Bolivia.

Knowing Mark na super mahal na mahal si Wyn, gagawa at gagawa ito ng paraan para makapunta sa coronation night ng beauty contest. Matatandaang si Mark ang isa sa mga nagpursige kay Wyn na subukan muling sumali sa beauty contest matapos sa nakaraang Miss Universe Beauty Contest.

Who knows baka dumating din ang magulang ni Wyn na sina Alma Moreno at Joey Marquez sa araw ng coronation night ng naturang beauty contest.

Naniniwala kami na mananalo si Wyn sa naturang beauty contest dahil taglay nito ang kagandahan at talino para tanghaling Miss Reina Hispanoamerica 2017. Advance congratulation Miss Winwyn Marquez. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

loading...