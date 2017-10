SEN. CYNTHIA VILLAR AT LAGUNA DE BAY DEVELOPMENT FORUM. Kinakailangan ang overview ng lahat ng government agencies at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng Laguna De Bay upang higit na mapag-aralan nang kanilang mga pagsisikap at aksyon sa lalo pang pagpapaganda sa Laguna de Bay, ayon kay Senator Cynthia A. Villar. Ang senador ang Guest Speaker sa idinaos na Laguna De Bay Development Forum na may temang, “Riding the Waves of Change.” Sinabi pa niya na maganda itong pagkakataon para sa mga stakeholder na pag-usapan ang mga development at programa na makaaapekto sa Laguna de Bay. CESAR MORALES

