Libing ni Vidal sa Oct. 26, holiday

IDINEKLARA ni Pangulong Rodrigo Duterte na holiday sa Cebu sa sa araw ng libing ni Cardinal Vidal sa ika-26 ng Oktubre upang magkaroon ng sapat na panahon ang mga mananampalataya na maipakita ang kanilang huling paggalang at pagdadalamhati sa pagpanaw ng Cardinal na 29 na taong nagsilbi nilang arsobispo ng Archdiocese of Cebu.

Una nang kinumpirma ng Archdiocese of Cebu ang paglilibing kay Cardinal Vidal sa libingan ng mga Obispo sa likod mismo ng Cebu Metropolitan Cathedral sa ika-26 ng Oktubre.

Si Cardinal Vidal ay pumanaw noong ika-18 ng Oktubre sa edad na 86.

Personal ding nakiramay at nakapagpaabot ng huling paggalang kay Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal si Pangulong Duterte.

Madaling-araw nang bumisita si Pangulong Duterte sa burol ng yumaong Cardinal sa Cebu Metropolitan Cathedral kasama sina Special Assistant to the President Secretary Bong Go at Presidential Assistant for Visayas Michael Dino.

Hinalikan din ni Pangulong Duterte sa kabaong ni Cardinal Vidal kung saan ito’y nagbahagi rin ng kanyang mensahe.

Nagkaroon rin ng pagkakataon ang Pangulo na makausap ang kapatid ng Cardinal na si Juanito Vidal at si Cebu Archbishop Jose Palma na siya rin pangunahing nangangasiwa sa burol ng yumaong Cardinal. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

