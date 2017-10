Lolo kulong sa bawal na pag-ibig

KULONG ang isang 70-anyos na lolo na nagmahal lamang sa 12-anyos na dalagita matapos maaktuhang hinihipo ang pribadong parte ng katawan ng biktima sa Caloocan City, kahapon.

Nakilala ang suspek na si Benjamin Cuaresco, 70, ng Camarin Rd., Brgy. 185 na itinatanggi ang akusasyon sa kanya ng mga magulang ng biktima at sinabing hinahaplos lamang niya ito dahil mahal niya at gusto niyang makasama magpakailanman.

Sa isinagawang imbestigasyon ng Caloocan Police Women and Children’s Protection Desk (WCPD), dakong 3:00 ng hapon, hinahanap ng kanyang ina ang biktima na itinago sa pangalang “Marie” nang isa kanilang kapitbahay ang nakapagsabi na kasama ito ni Cuaresco.

Agad nagtungo ang ina ng dalgita sa bahay ng suspek at nahuli nito sa akto ang matanda na hinihimas ang maselang parte ng katawan ng kanyang anak kaya agad nitong hinatak ang biktima bago humingi ng tulong sa mga barangay tanod na naging dahilan upang arestuhin si Curesco.

Kasong paglabag sa Acts of Lasciviousness in relation to R.A. 7610 (Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act) ang isinampang kaso sa suspek sa Caloocan City Prosecutor’s Office. RENE MANAHAN

loading...