Lovi, rarampa ng naka-bra at panty lang!

SIGURADONG marami na ang nasasabik at nag-aabang sa gagawing pagrampa ni Lovi Poe na naka-bra at panty lang.

Si Lovi pa naman walang kiyeme kapag pumayag ay gagawin niya talaga ang nararapat para maging masaya ang lahat.

Ang mga makakasabay ni Lovi sa pagrampa ay puspusan na ang pagti-training at work-out para makasabay sa kaseksihan ng actress.

Ipinasilip nga ni Lovi ang kanilang gym routine na lingerie line ambassador na tinaguriang pinakamalaking local merchandising brand sa buong Pilipinas.

Sa Instagram wall ni Lovi makikita ang kanyang work-out program habang binibilangan siya ng kanyang fitness coach.

Sigurado nang rarampa si Lovi na naka-bra at panty lang sa gaganapin grand anniversary show ng Bench.

Tutok at naka-concentrate lang si Lovi sa kanyang work-out na parang walang nangyaring sakitan sa kanila ni Erich Gonzales sa shooting ng kanilang pelikulang.

Sa mga tumitira kay Lovi sa nangyaring sampalan blues nila ni Erich ay dinedma na lang ng una dahil di naman ito makatutulong sa kanyang career at gagawing pagrampa sa show.

Isa kasi si Lovi sa mga artista na hindi pumapatol sa mga basher dahil wala nga naman itong maitutulong sa kanya.

Well, asahan na muling dadagsain ang grand anniversary show ng Bench na hindi lang namin malaman kung bakit hindi na nakakarating sa amin ang imbitasyon sa naturang okasyon.

Alam kaya ito ni Mr. Ben Chan?

***

Nasa fighting mood at confident si Heart Evangelista nang kunan ang showdown nila ni Valeen Montenegro sa kanilang serye sa telebisyon.

Magpapaligsahan kasi sina Heart at Valeen sa bathing suit para mapukaw ang attention ng Korean actor na kanilang pinag- aagawan sa serye.

Pumayag raw si Heart na magpa-seksi sa serye dahil sa sobrang pagmamahal daw niya sa kanilang show at maganda naman raw ang kalalabasan ng kanilang showdown dahil medyo nakakatawa at hindi yung todo display ng kanilang alindog.

Sa parte naman ni Valeen ay lalong walang problema kung pagsusuot din lang ng seksi ang paglalabanan.

Sa kinis, ganda ng katawan ni Valeen, kahit medyo maliit ang kanyang boobs ay sobrang lakas ng sex appeal.

Sa taping nga ng Bubble Gang kung saan isa sa main-stars ng gag show si Valeen, takaw pansin or nakaaagaw talaga ng attention ang kanyang alindog kahit hindi pa ito nagsusuot ng swimsuit.

Marami nga ang nagsasabi na suwerte ng boyfriend ni Valeen dahil sobrang ganda at nakasisilaw ang kaputian ng actress.

***

Walang problema kay Zsa Zsa Padilla kung second choice or third choice pa siya sa pelikulang Bes and the Beshies.

“I think, hindi ako second choice, 3rd, 4th, 5th, ganyan. I really don’t mind. Kasi it`s a very good role naman and I knew immediately that it was gonna be a fun project,” nakatawang say ni Zsa Zsa.

Isa pa, malapit daw sa puso niya ang director na si Direk Joel Lamangan.

“I really love him so much, kahit ano ang ipagawa sa akin ni direk Joel, I don’t deny myself of the privilege of working with him. Basta tinatanong niya ako, umooo ako agad,” say pa ni Ms Zsa Zsa.

Isang martyr ang character ni Zsa Zsa sa movie na kabaligtaran sa totoong buhay. Kaya hindi raw siya nakare-relate sa kanyang role.

“I guess because since 18 years old ako, kumikita na ako on my own, so, mayroon akong ganung prinsipyo na….concentrated rin ako siyempre sa career ko in my younger years. Hindi ako itong karakter na ito.

“Sorry, hindi ako martyr na maybahay. Especially ngayon, parang mahirap na yatang maging ganu`n, “ aniya. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

