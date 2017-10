Mahinang English skills ng nursing grads, kinalampag

KINALAMPAG ni Bagong Henerasyon Rep. Bernadette Herrera-Dy ang Commission on Higher Education (CHED) na aksyunan ang tila paghina ng kahusayan ng mga Pilipino nursing graduates sa wikang Ingles.

Kasunod ito ng pagbagsak sa English language test ng may 52 sa 59 na Pilipinong nurses na ni-recruit sa Maynila para magtrabaho sa isang ospital sa United Kingdom.

“Makikipagpulong ako sa mga dekano ng nursing schools at mga opisyal ng CHED para maisa-isa namin ang mga hakbang na pwedeng gawin pati na para matukoy kung may mga patakaran ba na dapat isulong sa Kongreso para matulungan ang ating mga nursing students at graduates para mapahusay ang kanilang kakayahan sa banyagang wika,” ani Herrera-Dy, Chairman ng House Committee on Public Information.

Ayon sa datus, may 80,000 estudyante ang nagtatapos ng kursong nursing kada taon at 25,000 dito ang kumukuha ng nursing board exams kada taon.

Sa tala ng Professional Regulations Commission (PRC), umabot lamang sa 3,882 sa kabuuang 11,176 na sumasailalim sa Nurse Licensure Examination na ibinibigay ng Board of Nursing sa Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao at Zamboanga nitong June 2017.

Nakatakdang idaos muli ang nursing board exams sa darating na November 25 at 26.

Naiulat na kung pumasa sana ang mga nurse sa naturang exam, tatanggap sila ng $3,000 bilang recruitment at retention bonus sa loob ng 26 na buwan sa flexible working hours, at relocation loan. MELIZA MALUNTAG

