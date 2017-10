Malakanyang, pinagbabalik-loob ang mga terorista

HINIKAYAT ng pamahalaan ang mga terorista na magbalik-loob sa daan ng kapayapaan at ihinto na ang pakikipaglaban at karahasan.

Ang panawagang ito’y para sa mga Muslim leaders, imams, ARMM, MNLF, MILF chiefs, at mga lider ng Muslim nations.

Ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella, pakiusap ito ng mga pamilya, kaibigan at komunidad na labis nang nasaktan sa gulong iwinasiwas ng teroristang Maute group sa Marawi.

“Let us restore peace and rebuild our land,” ani Usec. Abella.

Pinuri naman ng Malakanyang ang tropa ng pamahalaaan dahil sa kanilang kagitingan na mapagtagumpayan na mapatay ang dalawang notorious leader ng Maute group.

“We commend our forces for their battlefield advances now nearing total victory. Hundreds of hostages were saved with no violations of rights and religion. This has laid a strong foundation for peace and recovery. We will intensify offensive across Mindanao to counter further attacks and to wipe out ISIS cells seeking to exploit people’s grievances for evil,” anito. KRIS JOSE

