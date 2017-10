Mananampalataya dumagsa sa burol ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal

DUMAGSA ang mga mananampalataya sa huling araw ng burol ng yumaong si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal, na nakatakda nang ihatid sa kanyang huling hantungan bukas, Oktubre 26.

Umaga pa lamang ay nakapila na ang mga mananampalataya sa labas ng Cebu Metropolitan Cathedral at naghihintay ng pagkakataon upang magbigay ng huling respeto at masulyapan ang labi ng Cardinal bago siya tuluyang mailibing.

Kabilang sa mga namataang dumalaw sa burol ay ang kanyang kaibigan na si dating Pangulo at ngayon ay Manila Mayor Joseph Ejercito Estrada, kasama si Cebu Archbishop Jose Palma at ilan pang mga pari at Obispo.

Pagsapit naman ng hatinggabi ng Miyerkules ay isinara na ang Cathedral at muli lamang bubuksan dakong 7:00 ng umaga ngayong araw.

Dahil daan-daan ang inaasahang makikiisa sa funeral mass at interment sa Cardinal, naglaan na umano ang Cebu City government, Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa Central Visayas, at isang bus company, ng mga bus para sa kanila.

Maaari umanong maghintay ang mga makikipaglibing ng mga bus sa walong itinakdang lugar, na kinabibilangan ng Bulacao-Pardo area, Labangon, San Nicolas Parish, Inayawan, Lahug, Mabolo, Talamban, at Guadalupe.

Mag-aalay muna ng isang funeral mass para sa Cardinal dakong 8:00 ng umaga at matapos ito ay magkakaroon ng maikling prusisyon bago tuluyang ilagak ang kanyang mga labi sa museleo para sa mga Obispo, sa likod ng Cebu Metropolitan Cathedral, pagsapit ng 9:00 ng umaga.

Una nang idineklara ng Malacañang na special non-working holiday sa lalawigan ng Cebu at mga lungsod ng Cebu, Mandaue, at Lapu-Lapu ang Oktubre 26, upang bigyan ng pagkakataon ang mga mananampalataya na magbigay ng huling respeto sa Cardinal.

Matatandaang si Vidal ay nagsilbi bilang arsobispo ng Cebu sa loob ng 29 na taon.

Binawian siya ng buhay sa edad na 86 nitong Oktubre 18 dahil sa karamdaman, habang nakaratay sa pagamutan. MACS BORJA

