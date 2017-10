MAUTE-ISIS RECRUITER

INIHARAP ni Department of Justice Sec. Vitaliano Aguirre II at National Bureau of Investigation (NBI) Dir. Dante Gierran ang isang foreign national na nagre-recruit ng rebelyon at terorismo laban sa pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng social media at internet na nalambat sa isang condo unit sa Bonifacio Global City, Taguig, na ngayo’y nahaharap sa patong-patong na kaso na si Karen Aizha Hamidon, 36. CRISMON HERAMIS

