MOTIBO NI CARANDANG, KULAY DILAWAN

NAPAHIYA si Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang dahil itinanggi ng Anti-Money Laundering Council ang mga dokumentong inilabas ni Sen. Antonio Trillanes laban kay Pangulong Duterte.

Mariing itinanggi ng AMLC na sila ang pinanggalingan ng mga dokumento at bank accounts diumano ng Pangulo.

Sa madaling salita, malinaw ang kutsabahan sa pagitan nina Carandang at Trillanes.

Si Carandang ay appointee ni dating Pangulong Noynoy at sinasabing malapit na kaanak ni Ricky Carandang na dating opisyal sa PNoy admin.

Dati na palang sinampahan ng kasong robbery extortion si Carandang kaugnay sa iniimbestigahan niyang kaso laban sa isang finance officer ng militar.

Malakas kay PNoy at Leila de Lima si Carandang kaya nahilot ang kaso niya. Anyare Fiscal Donald Lee?

Walang basehan ang bintang ni Trillanes na may bilyong piso sa bangko si PDU30 dahil ang AMLC mismo ang nagsabi na “wrong and misleading” ang pahayag ng senador.

Binigyang-diin ng AMLC na bukod sa wala silang kinalaman sa mga nasabing bank accounts ay hindi pa nila inaaksyunan ang naunang hiling ni Trillanes at ni Carandang na imbestigahan ang mga ibinintang na bank accounts.

Ang sabi ng AMLC sa isang pahayag: “We have yet to evaluate the request, and the initiation of an investigation, as well as the release of any report on the subject will depend on such evaluation.”

Anang AMLC, labag sa batas partikular ang Bank Secrecy Law o RA 1405 ang basta-bastang pagpapalabas ng mga transaksyon at karaniwang kailangan na ang Court of Appeals ang mag-utos nito.

Dagdag pa ng AMLC, ang anumang hindi makatarungang imbestigasyon ay lalo lamang magdidiin sa kanila at sa nag-aakusa gaya ni Trillanes.

Dahil dito, tila lumalabas na may kinalaman din si Carandang sa sinasabing destabilization plot laban sa Pangulo.

Aba’y marapat sigurong mag-inhibit din sa Carandang sa kaso ng bank accounts dahil malinaw ang kanyang pagiging bias dito. Kahit wala pang matibay na basehan, tila hinusgahan na niya si PDU30.

Taena, aminin! KANTO’T SULOK/NATS TABOY

loading...