Mr. Grand International 2017 winner, katilam-tilam

MASASABI kong world-class ang Inagural Mister Grand International 2017 na ginanap sa Croassroads sa Panay Avenue noong Biyernes ng gabi. Mga Pinoy ang organizers nito, sina Mark Gil Balisacan (President), Emanuele Amboy (Vice President Administration) at Eduardo Pillora (Vice Presidente Creatives and Entertainment).

Twenty five countries ang naglalaban-laban at ang naging pambato ng Pilipinas na si Joshua Reginald Banatin ang siyang Fourth Runner-up.

At ang grand winner ng First Mister Grand International ay walang iba kundi si Mr. Australia, Michael Angelo Skyllas (contestant no. 1) na umaapaw ang kagwapohan at super flawless. Siya rin ang pinakabata, at 19.

Congratulations sa iba pang nagwagi gaya nina Mr. Thailand (Rachata Hamphanon), first runner-up; Vietnam (Nguyen Tien Dat) 2nd runner-up, Germany (Hamid Noor) 3rd runner-up; Mr. Philippines (Joshua Reginald Banatin) 4th runner-up; Mr. Dominican Republic (Mr. Grand Sports Ambassador and Mr. Spain, Mr Grand Tourism Ambassador.

May mga nakita pa akong Thais na nanood sa pageant at todo suporta sila sa kanilang candidate na nagwaging first runner-up.

Si Michael ay isang bartender at the same time model sa Australia. Ka-tilam-tilam si Michael, very flawless at napakaamo ng mukha.

Nakoronahan si Michael mga bandang ala-1:00 ng madaling-araw na ng Sabado, at pagdating ng alas-1:00 ng tanghali ng Sabado (ilang oras na tulog lang) ay agad na pumirma si Michael ng one year exclusive contract sa Psalmstre Enterprises ni Jim Acosta bilang parte ng kanyang prize. During the pre-pageant activity, si Michael ang napiling Mr. New Placenta at sa mismong finals, siya rin ang nagwaging Mr. Psalmstre.

Kailangang umuwi kaagad ni Michael sa Australia para asikasuhin ang kanyang mga papeles pero napakaagap ni Jim Acosta at pinapirma kaagad niya ito.

Babalik si Michael sa November para tuparin ang kanyang tungkulin bilang Mr. Grand International na ang advocacy ay naka-sentro sa sports, masculinity at camaraderie at siyempre, ang responsibility niya bilang New Placenta ambassador.

NAG-VIRAL NA GWAPONG GASOLINE BOY MAY HINAHARAP NA LABAN

Maraming Pinoy ang nakilala dahil nag-viral ang kanilang mga videos kagaya nina Carot Man, Yakult Girl, at siyempre, sino bang makalilimot sa isa pang nagviral noon, ang gwapong gasoline boy na mala-modelo ang pangangatawan? Well, siya si CJ Querol na ngayon ay kinakatawan ang Republic of the Philippines sa Mr. Universe Tourism 2017.

Pero bago siya isinali rito, siyempre nanalo muna siya ng local title, ito yung Mr. Manhunt Philippines last year, at bale ito ang international pageant na kanyang sasalihan na incidentally, sa Pilipinas gagawin ang finals sa October 15 sa Palasyo De Maynila.

Dumating na sa bansa ang mga makakalaban ni CJ sa nabanggit na male pageant. Siyanga pala, 2 ang kandidato ng Pilipinas, ang isa pa sy si John Jayarr Agustin. Allowed kasi sa nabanggit na contest ang 2 to 3 candidates sa isang bansa.

Nakatsikahan ko si CJ sa West Avenue Suits during the sashing of Mr. Universe Tourism at kinumusta ko siya tungkol sa kanyang pagiging modelo dahil ‘di ba, nabalita sa tv na tutulungan siya ng isang sikat na designer at pinasuot pa sa kanya ang mga gawa nitong suits?

‘Di pala natuloy iyon at ibang tao ang tumulong kay CJ para mapasok sa pagmo-modelo hanggang sa mapunta siya sa Misters of Filipinas last year. Ang sabi ni CJ, pakiramdam niya siya ang pinakamatanda among the contestants. Fifty-fifty raw ang tsansa na manalo siya dahil ang gagwapo rin ng mga ito.

Hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin daw siya sa gasolinahan kung saan siya na-discover (Sea Oil). Hindi siya na-promote kahit milyun-milyun na ang views sa kanyang videos, pump attendant pa rin siya hanggang ngayon na ipinagpasalamat pa rin ni CJ dahil bago siya naging gasoline boy ay pawang mabibigat na trabaho rin ang kanyang napag-daan bilang trabahador ng isang furniture shop, naging tricycle driver, taga-masa ng tinapay sa isang bakery, nagbantay ng computer shop, hanggang sa maging gasoline boy.

Nakabili na raw ng lote si CJ at malapit na raw niyang maisakatuparan ang gusto niyang mangyari na ipagpatayo ng sariling bahay ang kanyang nanay at mga kapatid kanyang pinag-aaral sa ngayon.

Goodluck CJ sa iyong journey sa Mr. Universe Tourism 2017. Ipakita mo ang Premium quality sa hinaharap mong laban ngayon. TIMMYDORA/TIMMY BASIL

loading...