Nakahandang ibigay ang buhay magising lang ang anak!

NAKAHANDANG ibigay ng mother ni Isabel Granada na si Isabel Castro Granada o mas kilala sa showbiz na Mommy Guwapa ang kaniyang buhay magising lang ang kanyang anak sa pagka-comatose.

Nagdiwang ng kanyang kaarawan kamakalawa si Mommy Guwapa at ang pinakamagandang regalo gusto niyang matanggap ay magkamalay na muli ang kanyang anak na si Isabel.

“Ibibigay ko ang buhay ko mabuhay lamang ang aking anak. Ipagdadasal ko sa Diyos na ako na lang ang kaniyang kunin, kapalit ng buhay ng anak ko. Matanda na naman ako,” ito ang umiiyak na sabi ng ina ni Isabel Granada na si Mommy Guwapa.

Kasalukuyang nasa immigration si Mommy Guwapa para payagan makakuha ng special visa ang ex-husband ni Isabel na si Jericho Aquas para makasama niyang pumunta ng Doha, Qatar kung saan naroroon ang anak niya at naka-confine sa hospital matapos mag-collapse last Monday at ma-comatose.

Kasama rin nilang pupunta sa Qatar ang 14-years old na anak nina Isabel at Jericho na si Hubert Thomas Jericho.

Kamakalawa nga ang kaarawan ni Mommy Guwapa at umiiyak nga niyang sinabi na, “pinakamagandang regalo na matatanggap ko ay ang paggising ng anak ko.”

Gustong-gusto na makarating ng Qatar ni Mommy Guwapa sa hangarin na makausap ng personal ang anak sa hospital.

“Sabi kasi kapag narinig siguro ni Isa ang boses ko, baka mas lalo siyang madaling gumising, kaya pupunta ako at kakausapin ko siya. Kailangan ko ang anak ko…kailangan siyang mabuhay…Hindi ko ito kaya, ibibigay ko ang buhay ko, mabuhay lamang siya,” umiiyak na pahayag ni Mommy Guwapa.

Alam din ni Mommy Guwapa na tangging magagawa niya ngayon ay magdasal at umasa na gagaling at magigising muli ang kaniyang anak. Umaasa rin si Mommy Guwapa sa makabagong teknolohiya sa Qatar pagdating sa medisina kaya umaasa rin siya na magiging successful ang operasyon ni Isa para makapiling muli ang pinakamamahal na anak.

***

Muling kinilig at nabuhay ang mga fans nina Janno Gibbs at Manilyn Reynes nang mag-duet ang dalawa sa Unang Hirit ng My Jagiya, ang theme song ng naturang Korean serye.

Huling napanood kasi na magkasama sina Janno at Mane sa teleserye ng Meant To Be. At matagal rin silang hindi nakita na kumakanta na magka-duet. Kaya sa paglabas nila sa Spotlight Music Sessions via YouTube nabuhay muli ang kanilang mga fans na nagsimula noong `80s.

Hindi naman itinanggi nina Janno at Mane na wish nila magsama sa isang concert at puwede raw mangyari yung ngayon dahil may mga producers na sumusugal na sa ganoong klase ng project.

Matatandaang naging big hit ang naging reunion ng Triplets nila Mane, Sheryl Cruz at Tina Paner kamakailan sa Music Museum. Nauuso na kasi muli ang mga reunion concert kaya posibleng maging big hit din kapag nagkaroon muli ng Janno-Manilyn concert.

Samantalang itinanggi ni Janno na may pinirmahan na siyang kontrata sa isang TV network. Freelance raw siya ngayon para walang bawal kapag lumabas siya sa alinman TV network.

***

Nakapagpa-graduate na naman ng anak si Edu Manzano. Ipinost nga ng actor sa kanyang Instagram ang graduation ng anak na si Enzo.

“My latest college grad Zo Manzano wl the very special Tinel del Rosario. They are on their way to conquer the world! #proudfather #lasalle #collegegradu #hardwork,” post ni Edu.

Mahalaga kay Edu ang edukasyon kaya ‘yun ang mahigpit niyang bilin sa mga anak na magtapos muna sa kanilang pag-aaral bago pumasok sa showbiz, tulad ng ginawa ni Luis Manzano na nagtapos muna bago nag-artista.

Sa mga hindi nakakaalam, degree holder rin si Edu kaya alam niya ang kahalagahan ng isang nagtapos sa pag-aaral. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

