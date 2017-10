Napaka-positibo ng dating ni Winwyn Marquez!

MUKHANG walang excited na mga fans at mahihilig sa mga Beauty Contest lalo na sa mga International Competition sa ating Bb. Pilipinas International na si Mariel de Leon.

Naging antipatika kasi itong si Mariel dahil sa pakikisawsaw sa pulitika at pagsasalita ng hindi maganda sa ating Presidente. Idol niya siguro sina Agot Isidro at Cynthia Patag na very vocal sa pag-lambast sa pangulo ng bansa. Nabaliktad na raw ngayon, siya na ang hate na hate ng mga followers nang ating mahal na pangulo, sabi pa ni Apol as in Apolonia.

Tama nga ang hula namin na darating ang araw na itong anak nina Sandy Andolong at Christopher ang siya namang kamumuhian ng mga tao lalo na ng mga diehard Duterte. Tahimik at walang funfare ang pagrepresent ni Bb. Pilipinas Internatonal. Hindi siya napag-uusapan. Dapat kasi roon siya naka-focus sa contest at hindi ang mga judicial killings na ibinibintang niya sa ating pangulo.

Ang inaabangan talaga ngayon ng ating mga kababayan ay ang magandang aktres na si Teresita Marquez (Wynwyn) na sumisikat at pinag-uusapan sa buong Europa at naging covergirl pa ng magazine sa Bolivia. Siya talaga ang ang pinakananabikan ng mga kababayan natin na baka raw maiuwi ang korona sa ating bayan. See! love si Wynwyn ng mga tao at dinarasal nila na sana nga palarin ito kahit mapasok lang ito sa top 3.

Sa darating na November 4, ang coronation night ng Reina Hispano Americana. Hula namin na magkakaroon ito ng puwesto paghindi runner-up siya ang Reina Hispano Americana. At kay Mariel de Leon naman, sana makapuwesto ito sa top 5. Sana naman, suportahan din naman natin siya kahit antipatika siya sa inyo dahil kinatawan siya ng ating bansa. Goodluck!

Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA

