IPINAKITA ni Ian Adamson, President Obstacle Sports Federation(OSF), ang Obstacle Course Race kung saan dito idadaos sa ating bansa ang kauna-unahang Obstacle Race Championships sa Enero 27, 2018 sa lungsod ng Parañaque habang nakamasid sina Al Agra President, POSF-OSF, POC, Sec. General Steve Hontiveros at OSf Taiwan Rep. Kent Wong na inaasahan lalahok din ang mga atleta galing sa US, Europe at Middle East. CESAR MORALES

