P1-B pondo para sa senior citizens, at mga ulilang bata

PINASALAMATAN ni Senador Nancy Binay ang kapwa mambabatas sa pag-aapruba ng kanyang panukala na dagdagan ng P1 bilyon ang pondo ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa mga matatanda at abandonadong bata na inaalagaan ng ahensiya.

Sa ginanap na deliberasyon ng 2018 panukalang badyet ng DSWD, hiniling ni Binay na dagdagan ng P1 bilyon ang pondo ng ahensiya bilang suporta at mapaunlad ang activity centers at care institutions nito.

Inamin naman ni Sen. Loren Legarda, chairman ng Senate committee on finance, na hindi nabibigyan ng pondo para sa capital outlay ang 71 activity centers ng ahensiya sa buong bansa sa loob ng maraming taon.

Sinabi pa ni Legarda na may ilang DSWD activity centers na may pasyente at residente na natutulog sa sahig dahil wala silang pondo na pambili ng kama.

Inihalimbawa ni Legarda ang GRACES Home for the Elderly sa Quezon City na may bed capacity na 200 pasyente ngunit ibinabahay nila ang 285 senior citizens. Mayrooon naman 765 residente ang DSWD Reception and Study Center na angkop lamang sa 505 kabataan.

Dahil dito iminungkahi ni Legarda na amiyendahan ang capital outlay budget ng ahensiya para sa rehabilitasyon at konstruksiyon ng bagong gusali at pasilidad. Itataas din ang badyet ng ahensiya sa pagmamanteni at operating expenses upang tulungan ang araw-araw na operasyon ng mga sentrong ito. ERNIE REYES

